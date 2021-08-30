Предыдущая неделя на мировых рынках акций завершалась ростом. Среди участников торгов не было никакой паники, связанной с тем, что Джером Пауэлл намекнул на возможность начала сворачивания QE уже в этом году. Глава ФРС ничего конкретного не обещал, а также отметил, что сокращение покупок гособлигаций не означает скорое повышения ставок.

По мнению Пауэлла, фактор риска для экономики — дельта-штамм коронавируса. В это же время фактор в пользу сворачивания QE — всплеск инфляции, однако в ФРС по-прежнему считают его временным. Причем ряд сигналов как раз начинают подтверждать это мнение. Подробности по началу ужесточения политики ФРС можно ожидать по итогам заседания 22 сентября.

Ближе к концу пятницы два ключевых американских индекса акций переписали исторические максимумы: S&P 500 и Nasdaq Composite.

За счет сильной динамики рынка США и подъема европейских площадок новые рекордные отметки были достигнуты и по глобальному MSCI ACWI, который отражает тенденции рынков 50 развитых и развивающихся стран. Ростом закрывается седьмой месяц подряд.

В России прошлая неделя завершалась сессией уверенного роста большинства голубых фишек. Акции Газпрома вернулись к 300 руб. после непродолжительной коррекции. В ближайшее время они вновь могут начать переписывать многолетние максимумы на фоне высоких цен на газ. Следующие ориентиры наверху смещаются ближе к 310 руб.

Завершилась локальная волна снижения в обыкновенных акциях Сбербанка. Ближайшая зона сопротивления проходит около 330-331 руб.

Учитывая уровень нефтяных цен, не совсем оправданным выглядит некоторое отставание акций Роснефти и Лукойла. В бумагах ВТБ для улучшения технической картины необходим возврат выше 5,125-5,175 коп.

Позитивную динамику показывают металлы. Так, в рублях тонна алюминия вновь вышла на рекордные за всю историю уровни. В Гонконге акции Русала сегодня растут почти на 2%. Видим попытку продолжить отскок в меди, палладии и драгметаллах.

Котировки золота вновь закрепились выше $1800. Ранее в качестве среднесрочных целей выделялась область $1900-1920, однако ее достижение пришлось отложить из-за начала коррекции. Сейчас же эти целевые рубежи вновь станут актуальными в случае подъема тройской унции выше отметок $1830-1835.

По индексу Мосбиржи общая картина по-прежнему не меняется. Актуален продолжительный восходящий тренд, однако его нижняя граница поднимается с каждым днем все выше и выше. Сегодня она проходит около 3790-3810 п. Это на 2,7-2,2% ниже текущих значений. Целевой ориентир наверху — отметка 4000 п.

Что касается среднесрочных перспектив, то важную роль для наших голубых фишек будет играть динамика западных площадок. Пятничная позитивная реакция на речь Пауэлла может быть непродолжительной. Если не будет существенного ухудшения эпидемиологической ситуации в США, то уже в ближайшее время инвесторы начнут заранее закладывать в цены перспективу сворачивания QE с ноября-декабря. Кроме того, в случае выхода сильной статистики с американского рынка труда в эту пятницу (безработица и новые рабочие места), это может спровоцировать обратную реакцию. То есть сильная статистика — это повод для ужесточения ДКП.

Полноценный медвежий сигнал по S&P 500 может появиться при спуске ниже предыдущего локального экстремума и 50-дневной скользящей средней. Следим за уровнем 4370 п.

Что касается пары USD/RUB, то на позитивном внешнем фоне курс двигается в сторону нижней границы широкого боковика последних недель. Ближайшая важная область поддержки расположена лишь около 72,7. Промежуточные точки опоры находятся в районе 73,20-73,35. Их достижение возможно уже сегодня, если нефтяные цены продолжат подъем. Причин для мощного ослабления рубля пока не наблюдается.

В Мексиканском заливе начался сезон ураганов, который традиционно затрагивает производственные мощности нефтяных компаний США. Сегодня в центре внимания ураган Ида, из-за которого закрылось почти 90% нефтяной инфраструктуры региона. Это уже сказалось на объемах добычи (-1,65 млн б/с), однако, как это часто бывает, производство достаточно быстро восстанавливается до прежних уровней.

Фактор ураганов положительно сказывается на динамике фьючерсов на нефть и может поддержать их после пятничного подъема, а также позволит проигнорировать статистику о росте числа активных буровых в США (с 405 до 410 за неделю).

Одним из центральных событий этой недели станет заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. Согласно заявлению министра нефти Кувейта Мухаммеда Абдель Латиф аль-Фареса, из-за новой волны коронавируса картель может пересмотреть условия сокращения добычи уже на встрече 1 сентября. Сейчас ожидается, что до конца года каждый месяц страны будут наращивать производство на 400 тыс. б/с. На наш взгляд, сценарий пересмотра параметров сделки пока не является базовым, так что эта тема, скорее всего, не повлияет на цены