Цены на нефть остаются на высоких уровнях
Цены на нефть остаются на высоких уровнях, в фокусе — ураган Ида в Мексиканском заливе.
Ближайший фьючерс на нефть (ноябрьский) торгуется в районе 71,7 доллара за баррель.
Риторика на симпозиуме ФРС в пятницу была в целом довольно мягкой, а подробности относительно сроков сворачивания программы стимулов стоит ожидать не ранее заседания регулятора 22 сентября.
Для рынка нефти сейчас основным событием выступает возможность разворачивания урагана Ида в Мексиканском заливе. В его ожидании уже приостановлено порядка 15% добывающих мощностей США. В случае обрушения урагана цены на нефть получат дополнительный импульс для роста. Т
акже на неделе в фокусе заседание ОПЕК+ 1 сентября. Мы, впрочем, сюрпризов не ждем, но полагаем, что картель даст вью на ситуацию со спросом на энергоносители в связи с развитием дельта-штамма коронавируса. Наш ориентир по Brent на сегодня — 71-73 доллара за баррель.
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