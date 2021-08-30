Дополнительные факторы поддержки для рубля
Валюты стран EM, включая рубль, завершили пятничную сессию в положительной зоне. Рубль при этом оказался в тройке лидеров, укрепившись к доллару на 1,0%, до 73,54.
Объем торгов в секции USDRUB_TOM на МосБирже составил 2,5 миллиарда долларов. Лучший результат показал южноафриканский ранд, укрепившийся на 1,5%. Бразильский реал и мексиканское песо прибавили 0,8-1,0%, индийская рупия подорожала на 0,7%, турецкая лира и тайский бат — на 0,4%.
Мы полагаем, что подтвержденное Пауэллом намерение Федрезерва США продолжать мягкую денежно-кредитную политику в ближайшие недели поддержит спрос на активы, и в том числе валюты, развивающихся стран. Для рубля дополнительным фактором поддержки должно стать ралли в нефти, однако в роли основного драйвера мы видим приток портфельных инвестиций нерезидентов. Как мы уже упоминали, в этом сценарии наша модель дает краткосрочную цель по курсу рубля в районе 72 за доллар.
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