В центре внимания заседание ОПЕК+
В пятницу состоялось выступление главы ФРС на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. Хотя Джером Пауэлл заявил, что был одним из тех, кто на июльском заседании FOMC согласился с возможным началом сокращения темпов выкупа активов в конце нынешнего года, ни конкретных сроков, ни плана сворачивания QE представлено не было.
Инфляция второй месяц подряд демонстрирует некоторое охлаждение, что поддерживает позицию Федрезерва о временном характере роста цен. Центральными событиями этой недели станут публикация отчета по рынку труда США в пятницу, а также заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду.
Суверенные еврооблигации EM, сопоставимые с российскими бумагами, в пятницу преимущественно дорожали. Российские суверенные евробонды в этот день незначительно выросли в цене, по итогам же всей недели российская долларовая кривая практически не изменила положения. Пятилетний CDS-спред РФ сократился на 1 б.п. и достиг минимума этого года — 79 б.п.
Российские корпоративные еврооблигации в пятницу также несущественно подорожали. В нефтегазовом секторе можно отметить рост котировок евробондов Газпрома: на фоне продолжающегося роста цены на газ доходности средних и длинных выпусков компании снизились за неделю на 2-5 б.п.
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