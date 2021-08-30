Благодаря позитивному внешнему фону в понедельник мы открылись вверх. Российские индексы обновили недельные вершины, но вскоре просели из-за снижения нефтяных цен.

Сегодня мировые рынки пытаются продолжить пятничный рост, который был спровоцирован выступлением главы ФРС. Пауэлл вновь отметил, что высокая инфляция является временной. Несмотря на приближение занятости к целевому уровню регулятор намерен придерживаться "терпеливого подхода" в процессе сворачивания монетарных стимулов.

Тем не менее все больше инвесторов предпочитает фиксировать прибыль на многолетних и исторических вершинах, которых достигли фондовые индикаторы. К тому же вскоре поступающие данные могут опровергнут уверенность ФРС в том, что высокие темпы инфляции являются временными.

Нефть на старте сессии совершила рывок вверх на новостях о сильном урагане "Ида", который обрушился на побережье Мексиканского залива. Но еще в начале дня котировки нефти перешли к планомерному снижению, поскольку стало очевидно, что нефтяное производство серьезно не пострадало.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 3949 п., у индекса РТС — на 9-летнем максимуме 1695 п. Если нефть приостановит снижение, а мировые рынки сформируют устойчивый восходящий тренд, мы можем в ближайшие сессии проверить на прочность эти технические препятствия.

Валютный рынок

На открытии рубль пытался укрепиться на позитивном внешнем фоне, вновь переписав недельный максимум к доллару. Однако нефтяные цены ускорили снижение, вернув российскую валюту в умеренный минус.

Развивающиеся валюты в понедельник демонстрируют небольшие разнонаправленные изменения. Несмотря на умеренное восстановление доллара перед стартом европейской сессии многие перешли к активному укреплению. На этом фоне рубль отыграл почти все потери, но вскоре вернулся к дневному минимуму из-за слабости нефти.

Российский долговой рынок продолжает развивать импульс роста. Индекс гособлигаций RGBI повышается вторую сессию подряд, корректируя провал предыдущей недели.

Рубль пока не может развить успех пятницы, отражая опасения более глубокого снижения нефтяных цен. Если же они сумеют возобновить рост, доллар может проверить на прочность промежуточную поддержку 73,16 руб.