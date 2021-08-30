С самого начала прошедшей недели аппетит к риску стал возвращаться на рынки. Вероятно, благоприятно на настроения инвесторов сказалось отсутствие новых случаев заражения в Китае в понедельник. В остальные дни рынки торговались в сдержанной манере в ожидании пятничной речи председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках ежегодного экономического симпозиума Федрезерва.

Речь Пауэлла оказала позитивный эффект и помогла фондовым индексам достичь новых рекордных значений. Так, индекс S&P500 впервые в истории превысил уровень в 4500 пунктов. Лидером роста был сектор энергетики (+7,3% за неделю). Негативно закрылись традиционно защитные сектора, такие как здравоохранение (-1,16%), потребительские товары (-1,35%) и utilities (-2%).

На саммите в Джексон-Хоул Джером Пауэлл отметил, что такие основные факторы, как инфляция и занятость населения, уже отвечают требованиям ФРС для начала сворачивания программы по выкупу активов. Текущая высокая инфляция является поводом для беспокойства, но будет временной. Если высокая инфляция сохранится, безусловно, ФРС будет действовать для сдерживания роста цен, но сейчас инфляция находится на приемлемом уровне. При этом пандемия коронавируса остается угрозой для восстановления экономики. Темпы сворачивания программы по выкупу активов не являются сигналом относительно момента поднятия ставки.

В воскресенье на штат Луизиана обрушился ураган Ида со скоростью ветра в 150 миль в час. Ночью в Новом Орлеане, самом крупном городе штата, произошло отключение электроэнергии. Ущерб от урагана оценивался в $40 млрд, но по последним данным утром в понедельник Ида ослаб до 1-й категории (тропический шторм). Ураган может стать наиболее серьезным тестом для защитных сооружений, воздвигнутых после урагана Катрина в 2005 г. Из-за урагана пришлось эвакуировать нефтегазовые добывающие платформы в Мексиканском заливе, но цены на нефть не растут, так как остановились нефтеперерабатывающие мощности на побережье и нефтепродуктовод Colonial от мексиканского залива к северным штатам. Ураган может оказать негативный эффект на ВВП США в 3К21, но соответственно увеличит ВВП в 4К21 вместе с восстановительными работами.

В то же время на рынке стало известно об IPO Rivian. Перспективный стартап по производству электрических грузовиков Rivian подал документы на IPO с расчетом на размещение в районе Дня Благодарения. Согласно информационному агентству Bloomberg, компания рассчитывает на оценку в $80 млрд, что почти в 3 раза выше оценки в последнем раунде привлечения капитала в начале этого года у T. Rowe Price, Fidelity и Amazon.

Доходности UST выросли из-за уменьшения COVID- рисков. Доходность 10-летних трежерис увеличилась на 5 б.п. до 1,31% на фоне ожидания сворачивания стимулов и уменьшения заболеваемости в Китае и стабилизации в США. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $180 млрд могут оказать небольшое давление на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB за неделю снизились на 1 б.п. до уровня 2,21%, спрэд сузился до уровня 0,91%.

Китайский госбанк плохих долгов Huarong (BBB+/Baa2/BBB) получит господдержку на $8 млрд через допэмиссию или выкуп активов, а также ожидает убыток в 2020 на уровне $15 млрд. Отчётность за 2020 ещё не опубликована, за 2019 активы $260 млрд, капитал $25 млрд, облигации более $40 млрд, в том числе $22 млрд еврооблигаций. Новым инвестором Huarong станет группа госкомпаний во главе с CITIC, находящаяся под контролем центрального правительства, с долей около 25%, прямое владение Минфина КНР уменьшится с 68% до около 50%, в итоге доля центрального правительства станет более 75%. Данный случай подтверждает, что вероятность господдержки намного выше, если контроль осуществляет центральное правительство, что объясняется высокими рисками для финансовой системы, экономики и репутации.

На этой неделе состоится встреча ОПЕК+. Во вторник будет встреча технического комитета, а в среду сначала своё мнение по рынку выскажет мониторинговый комитет, и после пройдёт встреча министров ОПЕК+, на котором будет объявлено итоговое решение организации. Базовый сценарий предполагает сохранение предыдущего решения в силе: постепенное возвращение добычи на 400 тыс. бар. в сутки с сентября. Среди важных макроэкономических данных можно отметить публикацию PMI в США и Европе, индекс потребительской уверенности в США во вторник, а также доклад о занятости населения в США от ADP. Отчетности компаний, на этой неделе предоставят квартальные результаты: Lululemon, Zoom Video, CrowdStrike, NetEase, Chewy, Docusign.