Торговая неделя на мировых фондовых площадках началась с роста. Уверенный подъем показали ключевые западные площадки. Американский индекс S&P 500 вырос на 0,4% и в очередной раз переписал исторические максимумы. Повышенный спрос в США наблюдается в акциях высокотехнологичных компаний, тогда как "акции стоимости" (value) вновь начали отставать.

В России отмечаем опережающую динамику второго эшелона, однако это обусловлено резким ростом нескольких историй. Например, Мечел, Сегежа, Распадская. При этом значительных распродаж в низколиквидных бумагах не наблюдалось.

Вчера был день квартальных отчетов. Свои результаты представили многие компании, включая такие крупные как Газпром, Транснефть, Аэрофлот, ПИК. За счет этого мы видели относительно неплохие обороты торгов (73 млрд руб.) для сессии, когда в Лондоне был банковский выходной.

Индекс Мосбиржи вернулся выше 3900 п. и сейчас находится всего в 0,6% от рекордных отметок. В качестве следующего среднесрочного целевого ориентира мы уже множество раз выделяли круглую отметку 4000 п. Этот таргет по-прежнему актуален, хотя мы и не исключаем, что уже в ближайшее время импульс роста на западных площадках вновь временно утихнет, а значит и российскому рынку придется притормозить.

Что касается негативных сценариев, то по-настоящему медвежья картина по индексу Мосбиржи сформируется лишь в случае слома нижней границы тренда. Сегодня она расположена на 3790-3810 п. Скорость подъема этой ключевой линии поддержки, которую все видят: 17 пунктов в неделю.

Общий внешний фон вчера оставался положительным, но сегодня с утра пока без намеков на продолжение роста, учитывая динамику азиатских площадок. На сырьевых площадках преимущественно стабильная динамика. Цены на нефть Brent сегодня около $72,5. Во вторник на биржах ICE и CME — последний день обращения октябрьского контракта. Ноябрьские фьючерсы Brent стоят примерно на $1 дешевле.

Сегодня с утра позитивную динамику показывает ряд металлов. На 3% растет никель, более 2% прибавляет алюминий, поднимаются медь и золото. Подобный фон может поддержать акции Норникеля и Русала.

Кроме того, ТАСС пишет со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, что ведомство не видит предпосылок для продления экспортных пошлин на металлы в 2022 г.

"Я сегодня не вижу к этому предпосылок, потому что цены начали снижаться и рынок остывать", — сказал Евтухов. "По некоторым позициям цены на внешнем рынке уже ниже, чем у нас", — добавил замминистра. Пока непонятно, будут ли принятые с 1 августа и до конца 2021 г. меры заменены на что-то другое, но в целом новость положительна для металлургов. В частности, это касается Северстали, НЛМК, ММК, Норникеля и Русала. Сектор металлургии сегодня может выглядеть лучше рынка.

Пара USD/RUB в понедельник осталась в районе 73,5. В ближайшее время нейтральная динамика может сохраниться. Следующая важная область поддержки расположена лишь около 72,7. Причин для резкого ослабления рубля пока не наблюдается.