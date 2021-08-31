МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. На торгах 30 августа американские фондовые площадки продемонстрировали преимущественно смешанную динамику. Индекс S&P 500 повысился на 0,43%, до 4529 пунктов. Dow Jones потерял 0,16%, а Nasdaq поднялся на 0,90%. В лидерах роста оказались сектор недвижимости (+1,15%) и ИТ-компании (+1,09%). Хуже рынка выглядели эмитенты из финансового (-1,47%) и энергетического сектора (-1,16%). На фоне падения доходности трежерис отмечается переток капитала из бумаг "стоимости" в акции "роста".

· Финтех-компания Affirm Holdings (AFRM: +46,7%) объявила о партнерстве с Amazon. Благодаря этой сделке у покупателей крупнейшей ретейл-платформы появится возможность оплачивать покупки на сумму от 50 долларов за счет более мелких ежемесячных платежей.

· DSP Group (DSPG: 17,9%) будет приобретена Synaptics (SYNA) по цене 22 доллара за акцию денежными средствами, что соответствует премии в 26,7% к цене закрытия.

· Летательный аппарат LV0006 компании Astra Space (ASTR: —18,7%) потерпел неудачу в субботу при первой попытке коммерческого запуска.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Рынки спокойно отреагировали на пятничное выступление Джерома Пауэлла, поскольку ФРС приняла решение не сворачивать программу стимулирования в ближайшее время.

В настоящий момент фокус внимания смещается на макроданные по рынку труда, которые будут опубликованы в конце текущей недели. Указанная статистика крайне важна для инвесторов, поскольку это последний отчет по рынку труда перед заседанием FOMC 22 сентября, а именно ситуация с занятостью в неаграрных секторах во многом определит решение ФРС о сокращении программы QE. Аналитики ожидают, что показатель увеличится лишь на 750 тысяч, что ниже прироста, продемонстрированного в первые два летних месяца. Еще одним существенным риском остается распространение штамма "дельта2 и сохраняющиеся ограничения по предложению рабочей силы.

На этой неделе также будут опубликованы августовские показатели деловой активности в производственной сфере и сфере услуг, которые, как ожидается, немного снизятся по сравнению с июльскими метриками, но останутся на довольно высоком уровне. Вероятнее всего, игроков рынка по-прежнему беспокоят нарушения в цепочках поставок и инфляционное давление на сырьевые цены.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,86%, китайский CSI 300 потерял 0,16%, японский Nikkei 225 прибавил 1,08%. EuroStoxx 50 повышается на 0,38%.

· Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,28%. Цена на фьючерс Brent поднимается выше $73 за баррель. Золото корректируется до $1809 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4510-4560 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской уверенности в августе. Консенсус предполагает снижение до 124 пунктов по сравнению со 129,1 в июле.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 61 пункта, отражая спокойный новостной фоне после выступления главы ФРС в Джексон-Хоуле.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк достиг нового исторического максимума, закрепившись выше психологически важной отметки 4500 пунктов. Рост на краткосрочном горизонте может продолжиться, так как индикаторы RSI и MACD поддерживают покупателей. Ближайшая цель "быков" — уровень 4560 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки в области 4370-4400 пунктов.