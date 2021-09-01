Во вторник российский рынок показал смешанную динамику и к концу торгов незначительно снизился. Общая среднесрочная растущая тенденция при этом пока остается актуальной.

Резко подросли объемы торгов: на 65% к уровню пятницы (до 123,5 млрд руб.). Однако это полностью связано с фактором вступления в силу итогов ребалансировки индексов MSCI Russia. В такие дни на аукционах закрытия всегда происходит рост оборотов. Более того, зачастую формируются неоправданные отклонения в голубых фишках, которые не связаны с фундаментальными факторами.

Среди наиболее ликвидных бумаг явным аутсайдером во вторник стали акции "Лукойла", просевшие на 2,4% без новостей. Они занимают 10,7% в индексе Мосбиржи (3 место), так что оказывают значительное влияние на рынок в целом. Если бы они вчера закрылись без изменений, то индекс Мосбиржи завершал сессию в нуле.

Отмечаем очень много сильных движений в дальних эшелонах. Акции могут расти на десятки процентов на полугодовых отчетах, а порой и без новостей или же на незначительных корпоративных событиях несоразмерных масштабу изменения цен.

Так, за три сессии на 55% взлетели акции "КАМАЗа", неплохо отчитавшегося за I полугодие. Почти на 30% за два дня выросли акции ОВК, которые были под давлением крупных продаж несколько кварталов подряд. Сильные финансовые результаты привели к ускорению волны роста в акциях ДВМП, подскочивших накануне на 11,6%.

С начала года индекс акций компании средней и малой капитализации растет на 12,3% и в последние недели существенно сократил отставание от голубых фишек, прибавляющих 16%.

Сегодня ожидания по индексу Мосбиржи нейтральные. Наверху по-прежнему актуальная круглая цель в 4000 п. О сломе этого сценария можно будет говорить в случае возврата под нижнюю границу тренда, расположенную на 3800-3815 п. Такой сценарий сегодня-завтра маловероятен.

Ситуация на американских и европейских площадках пока спокойная. Индекс S&P 500 накануне не стал переписывать исторические максимумы, показав нейтральную динамику.

Ключевым событием недели, которое способно вызвать всплеск волатильности, будет пятничная статистика с рынка труда США: цифры по безработице и новым рабочим местам вне с/х сектора. Причем на этот раз сильные данные могут быть негативно восприняты рынком акций, так как вырастут ожидания более скорого сворачивания QE.

На рынке нефти ситуация остается относительно стабильной. Фьючерсы Brent находятся выше комфортного уровня в $70 за баррель. Отставание нефтяного сектора на российском рынке акций в последние сессии выглядит неоправданным. При прочих равных дальнейшее сползание котировок Лукойла или Роснефти может быть интересно для наращивания длинных позиций.

Сегодня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. На выходных появились сообщения со ссылкой на министра нефти Кувейта, что страны картеля могут рассмотреть вопрос изменения принятого плана по ежемесячному наращиванию добычи. Причина — замедление спроса из-за COVID-19. На мой взгляд, сценарий пересмотра параметров сделки пока не является базовым.

Скорее всего, в ОПЕК+ будут придерживаться прежних договоренностей, а влияние заседания на котировки нефти будет сдержанным. Страны картеля продолжат наращивать производство на 400 тыс. б/с ежемесячно.