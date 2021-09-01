МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные рынки торговались около нуля в преддверии сегодняшней встречи ОПЕК+ и блока макростатистики за август. На встрече ОПЕК+ не ожидается сюрпризов — плановое ежемесячное повышение добычи на 0,4 миллиона баррелей в день. Индекс деловой активности Китая в августе упал ниже 50 пунктов, что свидетельствует о замедлении экономики, вероятно, вызванной дельта-штаммом коронавируса и регуляторными мерами. Количество новых пользователей-компаний Zoom с численностью более 10 человек выросло на 2% за квартал против 6% в этом квартале и 40% в год назад, что обвалило акции на 17%.

Разработчик программного обеспечения для виртуализации, которая необходима для удаленной работы — Vmware, Inc. сообщил результаты за 2 финансовый квартал, завершившийся 30 июля. Чистая прибыль снизилась до 411 миллионов долларов (-8% г/г и —3% к/к), в то время как разводненная прибыль на одну акцию достигла 0,97 доллара (-8% г/г и —3% к/к). Выручка выросла примерно до 3,1 миллиардов долларов (+9% г/г и +5% к/к), что находится в пределах прогноза менеджмента. При этом выручка от реализации лицензий достигла 738 миллионов долларов (+2,5% г/г), а основными источниками как обычно выступали выручка от услуг — 1,6 миллиардов долларов (+6% г/г) и выручка от подписок и услуг по предоставлению программного обеспечения (SaaS) до 776 миллионов долларов (+23% г/г). Операционная рентабельность по GAAP за квартал достигла 17%, в то время как годом ранее была 19%, а в прошлом квартале — 24%.

В своих прогнозах на третий квартал 2022 финансового года компания ожидает, что получит выручку 3,12 миллиарда долларов (+9% г/г), в то время как операционная рентабельность (non-GAAP) будет 27% (прошедший квартал: 29,4%), разводненная прибыль на одну акцию (non-GAAP) ожидается на уровне 1,53 доллара (прошедший квартал: 1,75 доллара). Компания представила уточненный прогноз по финансовым результатам на 22 финансовый год и ожидает выручку 12,8 миллиардов долларов (+9% г/г) — неизменно, при операционной рентабельности (non-GAAP) в 29% (прошедший год: 32% и прошлый прогноз: 28,5%) и прибыли на одну акцию до 6,90 долларов, в то время как ранее — 6,88 долларов (прошедший год: 7,20 долларов). Компания планирует выделение из Dell Technologies Inc. в начале ноября 2021 года.

Мы оцениваем это умеренно негативно для компании. Как мы сообщали ранее, компания будет вынуждена увеличивать уровень долговой нагрузки для выплаты дивидендов. Компания планирует выплатить примерно 12 миллиардов долларов, что на 31 августа дает дивидендную доходность 19%.