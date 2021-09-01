Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи вновь переписал двухнедельную вершину, а индекс РТС обновил девятилетний максимум, установленный в середине августа.

Мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены с начала дня демонстрируют восходящую динамику. Глобальные площадки проигнорировали очередную негативную статистику из Китая. На этот раз индекс деловой активности в производственном секторе страны оказался хуже прогноза. Индикатор опустился ниже 50 п., что свидетельствует о замедлении производственной активности. Сильное падение розничных продаж в Германии также не смутило инвесторов.

Участники рынков продолжают действовать по давно отлаженной схеме: выкупают любые провалы, не давая развиться более или менее продолжительному снижению. После старта российской сессии внешний фон резко ухудшился, но у нас это вызвало лишь небольшую просадку.

Сегодня инвесторы будут оценивать индексы деловой активности в производственном секторе США (16:45 и 17:00 МСК). Традиционно более слабые данные могут быть восприняты инвесторами позитивно в плане снижения вероятности более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС.

Для рублевых активов и нефтяного рынка важную роль может сыграть еженедельная статистика по запасам и добыче нефти в США (17:30 МСК), а также встреча ОПЕК+, на которой будет рассматриваться вопрос целесообразности планового увеличения добычи в этом месяце на 400 тыс. б/с. Скорее всего, это решение утвердят. В 18:00 МСК стартует встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а после нее состоится встреча министров альянса.

Индекс Мосбиржи немного не дошел до исторической вершины 3949 п., где находится важное сопротивление. Хотя индекс РТС обновил 9-летний максимум, более сильное техническое препятствие находится на «круглом» уровне 1700 п. В случае возобновления роста мировых рынков и нефти мы можем попытаться пробить эти сопротивления.

Валютный рынок

На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку вслед за нефтью. Вскоре она возобновила рост, вызвав восходящий импульс российской валюты. В результате рубль переписал трехнедельный максимум.

Развивающиеся валюты в начале дня находились под давлением растущего доллара. Однако утром он стал сдавать позиции, вызвав улучшение ситуации в секторе, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок рискует прервать восстановление. В начале торгов индекс гособлигаций RGBI продолжал расти, обновив недельный максимум, но затем опустился в небольшой минус.

Рубль продолжает планомерно продолжает возвращать позиции, утраченные в первой половине августа, чему способствует в целом позитивный настрой мировых рынков. В случае возобновления их роста, доллар может направиться к следующей важной поддержке, находящейся на двухмесячном минимуме 72,68 руб.