На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку вслед за нефтью. Вскоре она возобновила рост, вызвав восходящий импульс российской валюты. В результате рубль переписал трехнедельный максимум.

Глобальные площадки и нефтяные цены с начала дня демонстрируют восходящую динамику. Рынки проигнорировали очередную негативную статистику из Китая. На этот раз индекс деловой активности в производственном секторе страны оказался хуже прогноза. Индикатор опустился ниже 50 п., что свидетельствует о замедлении производственной активности. Сильное падение розничных продаж в Германии также не смутило инвесторов.

Участники рынков продолжают действовать по давно отлаженной схеме: выкупают любые провалы, не давая развиться более или менее продолжительному снижению. После старта российской сессии внешний фон резко ухудшился, что вызвало умеренную просадку рубля и вскоре он возобновил укрепление.

Развивающиеся валюты в начале дня находились под давлением растущего доллара. Однако утром он стал сдавать позиции, вызвав улучшение ситуации в секторе, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок сохраняет восходящую динамику четвертую сессию подряд. В начале торгов индекс гособлигаций RGBI ненадолго опускался в минус, но вскоре возобновил рост, переписав недельный максимум.

В середине сессии рубль резко сдал позиции из-за очередной просадки нефти. Российская валюта вышла в небольшой минус к евро на фоне его роста на внешнем рынке. В результате у нас пара EUR/USD обновила дневной максимум. Лишь за счет пары USD/RUB рубль сохранил небольшой плюс к бивалютной корзине.

Нефть не может определиться с направлением

Нефтяные цены продолжают совершать разнонаправленные движения в рамках диапазона текущей недели. В начале дня котировки росли, но после открытия европейских торгов резко снизились. Сейчас Brent несет небольшие потери около отметки $71,7.

Поддержку нефтяному рынку оказало более сильное снижение запасов нефти в ночном отчете API. Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,8 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 2,3 млн барр.

Кроме того, инвесторы будут следить за ходом встречи ОПЕК+, на которой рассмотрят вопрос целесообразности планового увеличения добычи в этом месяце на 400 тыс. б/с. Скорее всего, это решение утвердят. В 18:00 МСК стартует встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а после нее состоится встреча министров альянса.

Доллар продолжает испытывать слабость

Индекс доллара (DXY) поначалу продолжал развивать восходящую коррекцию, стартовавшую вчера от нового трехнедельного минимума. Однако утром DXY перешел к снижению, которое ускорилось в середине наших торгов.

Сейчас DXY теряет 0,15% около уровня 92,5 п.

Сегодня рынки будут оценивать индексы деловой активности в производственном секторе США (16:45 и 17:00 МСК). Более слабые данные традиционно могут быть восприняты инвесторами позитивно в плане снижения вероятности более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС. На этом фоне доллар, скорее всего, увеличит потери.

Пара EUR/USD вчера резко откатилась от новой трехнедельной вершины и сегодня некоторое время оставалась под давлением. В начале российской сессии евро перешел к росту, усилив восходящую динамику в середине наших торгов. Сейчас пара прибавляет 0,2% около значения 1,183.

Техническая картина

Пара USD/RUB пробивает важную поддержку 73,16 руб., и следующим техническим препятствием для снижения может выступить двухмесячный минимум 72,68 руб. Скорее всего, около него активизируются покупатели инвалюты, поэтому данную отметку будет трудно пробить сходу.