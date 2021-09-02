МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В среду нефтяные цены демонстрировали нейтральную динамику на фоне сохранения статуса-кво в производственной политике ОПЕК+ и неоднозначной статистики по добыче и запасам нефти в США.

Члены альянса ОПЕК+ в среду договорились придерживаться утвержденных ранее планов и увеличивать добычу на 0,4 миллиона б/с, несмотря на августовский всплеск COVID-19 в Азии. Решение было ожидаемым и не привело к существенной реакции котировок

ОПЕК+ ожидает, что дефицит нефти в 2021 году может составить 0,9 миллиона б/с. Прогноз по росту спроса в 2022 г. был повышен с 3,3 миллионов б/с до 4,2 миллионов б/с. Оптимизм ОПЕК+ в отношении спроса укрепляет уверенность в том, что в ближайшие месяцы альянс продолжит придерживаться планов по ежемесячному увеличению добычи на 0,4 миллиона б/с.

Отметим, что на долю России в ежемесячном увеличении приходится порядка 100 тысяч б/с. Вице-премьер РФ Александр Новак уже заявил, что российские компании добавят эти объемы в сентябре и октябре, а к маю 2022 года Россия может выйти на докризисные уровни добычи.

Статистика от EIA, опубликованная в среду, вызывает неоднозначное впечатление. Несмотря на то что уже в четверг 26 августа появились сообщения об эвакуации персонала с морских платформ в Мексиканском заливе, недельный уровень добычи вырос и составил 11,5 миллионов б/с. Судя по всему, прирост американской добычи идет с ощутимым опережением прогнозов.

При этом запасы нефти упали 7,2 млн баррелей против ожидаемого снижения на 3,1 миллиона. С учетом роста добычи и незначительного снижения чистого импорта можно предположить, что падение обусловлено высоким спросом. Действительно, совокупные поставки нефтепродуктов выросли до 22,8 миллионов б/с. Средний показатель за 4 недели вырос до 21,4 млн б/с — максимума с сентября 2019 года.

Таким образом, статистика показывает сильный спрос, но и предложение начинает ускоряться. При этом динамика в следующие 4 месяца может быть разнонаправленной. Высокий автомобильный сезон заканчивается, что может смягчать спрос на топливо, а вот прогнозы по добыче указывают на рост. Это может способствовать расширению спреда между сортами Brent и WTI.

При этом важным фактором может выступить климатическая ситуация в Мексиканском заливе. NOAA прогнозирует активный сезон ураганов, что может ограничить добычу в заливе, на которую приходится около 17% от всего производства нефти в США. Если прогнозы оправдаются, то дефицит на рынке США может только усугубиться и подстегнуть рост цен к июльским максимумам.

Краткосрочная картина по Brent нейтральная. Котировки могут торговаться в диапазоне 70 — 72,5 за баррель в ожидании новых драйверов.