МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В четверг мы вновь открылись вверх на позитивном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, а индекс РТС — девятилетний. Вскоре у нас произошла коррекционная просадка, хотя мировые рынки продолжали повышаться.

В начале дня глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены снижались, но утром перешли к активному росту. Непродолжительное давление на рисковые активы оказал очередной выпад китайских властей против корпоративного сектора. На этот раз регулирующие органы вызвали и опросили представителей 11 агрегаторов такси, потребовав прекратить несоблюдение установленных правил ведения бизнеса.

Сегодня инвесторы будут оценивать отчет по количеству обращений за пособием по безработице в США (15:30 МСК). Вместе с завтрашними данными по новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора это составит общую характеристику рынка труда, способную повлиять на решение ФРС по срокам и темпам сокращения монетарных стимулов. Поэтому данная статистика может вызвать сильные движения на всех площадках.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на "круглом" уровне 4000 п., у индекса РТС на отметке 1730 п. Учитывая неопределенность с экономическими данными и фактор пятницы, нам будет трудно преодолеть эти технические препятствия, если уверенный рост мировых рынков не продолжится.

Валютный рынок

На открытии рубль испытал кратковременное снижение, но затем стал укрепляться благодаря восстановлению мировых рынков и нефтяных цен, которые поначалу находились под давлением.

Развивающиеся валюты в начале дня умеренно снижались из-за восходящей динамики доллара. Однако утром он стал быстро сдавать позиции, улучшив ситуацию в секторе, большинство представителей вышло в плюс.

Благодаря активному росту глобальных площадок и нефтяных цен, на старте основной сессии рубль усилил восходящую динамику, обновив месячный максимум к доллару и двухнедельный — к евро.

Российский долговой рынок рискует прервать серию из четырех сессий роста. Индекс гособлигаций RGBI с открытия устремился вниз, растеряв достижения предыдущих двух дней.

Рубль сохраняет восходящую тенденцию, однако любое ухудшение внешнего фона вызывает ощутимую просадку. Учитывая неопределенность с экономическими данными и фактор пятницы, российской валюте будет трудно ускорить рост, тем более, у доллара поблизости находится сильная поддержка 72,68 рублей.