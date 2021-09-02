События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 сентября
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|47,4
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август)
|54,9
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|61,9
|61,5
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|58
|58,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|56,4
|56,4
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|61,5
|61,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август)
|59,5
|59,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|59,7
|59,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (август)
|55,3
|55,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|55,5
|55,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|1,5%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (август)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (август)
|4%
|4%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
|943 тыс
|750 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (август)
|61,7%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (август)
|703 тыс
|665 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (август)
|5,4%
|5,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (2кв2021)
|-1,7%
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август)
|55,4
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|55,2
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (август)
|53,8
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
|64,1
|61,5
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|405
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|503
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-16,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|374,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|210,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-2,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|14,9 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-56,6 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-66,7 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|13 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|24,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
|53,5
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|6,5%
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 10.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 17.09.2021)
|3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020
|17,71 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|ГМК Норильский никель — Заседание суда по иску Росрыболовства на 58,7 млрд руб
https://1prime.ru/experts/20210902/834591048.html