МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 47,4  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август) 54,9  
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 61,9 61,5
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 58 58,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 56,4 56,4
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 61,5 61,5
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август) 59,5 59,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 59,7 59,7
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (август) 55,3 55,3
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 55,5 55,5
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 1,5% 0,1%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (август) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (август) 4% 4%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август) 943 тыс 750 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (август) 61,7%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (август) 703 тыс 665 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (август) 5,4% 5,2%
15:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (2кв2021) -1,7%  
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август) 55,4  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 55,2  
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (август) 53,8  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август) 64,1 61,5
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 405  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 503  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -16,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 374,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 210,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -2,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 14,9 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -56,6 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -66,7 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 13 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 24,6 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (август) 53,5  
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3%  
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 6,5%  
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 10.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 17.09.2021) 3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020 17,71 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB ГМК Норильский никель — Заседание суда по иску Росрыболовства на 58,7 млрд руб    