МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг на дневной торговой сессии практически добрался до круглой отметки в 4000 п. и вновь выглядел сильнее, чем большинство других рынков развитых стран. Более того, наш долларовый РТС показал опережающую динамику и к индексу развивающихся площадок MSCI Emerging Markets.

Обороты торгов в российских акциях снова перевалили за 100 миллиардов рублей. Высокие объемы на волне роста — в целом положительный индикатор, пока не произойдет их резкого увеличения. Очень часто локальные экстремумы (максимумы и минимумы) по индексам совпадают со значительными всплесками торговых оборотов.

Подъем российского рынка не характеризуется коллективным движением наверх. Наоборот, в четверг мы видели большую ротацию в голубых фишках. Крупные участники рынка активно продавали банки, которые в этом году выглядят значительно сильнее рынка: Сбербанк-ао (-1,7%), ВТБ (-1,4%). Сохранилось давление в акциях Норникеля (-1,4%). Из-за фактора укрепления рубля видим слабость привилегированных бумаг Сургутнефтегаза (-0,7%).

В это же время спрос вернулся в ряд других голубых фишек. В частности, опережающую динамику наконец-то начали показывать акции Роснефти (+1,7%).

Индекс S&P 500 после непродолжительной паузы возобновил движение к новым рекордным отметкам. Исторические максимумы были переписаны уже в 65 раз в этом году. Это пока еще не самая лучшая серия в истории, но вот-вот ей станет. По нашим расчетам, в 2017 году максимумы обновлялись в течение 67 сессий и это лучший результат по S&P 500 за все время наблюдений.

Новые рекорды устанавливаются и по глобальному индексу MSCI ACWI, отражающего динамику 50 рынков. Индикатор растет уже пять сессий подряд и каждый из этих дней обновляет исторические максимумы.

На рынке нефти складывается спокойная ситуация. Фьючерсы Brent накануне выросли на 2% и сегодня находятся около комфортных для российского рынка $73.

По индексу Мосбиржи на вчерашней вечерней сессии прошел локальный откат к 3970 п. Сегодня с утра внешний фон в целом нейтральный. В моменте мы еще можем увидеть символический пробой уровня 4000 п.

Для сохранения трендовой волны роста нам необходим хотя бы просто стабильный внешний фон: сохранение текущих цен на нефть и commodities, а также отсутствие существенных откатов на ключевых развитых площадках. При таком раскладе индексы развивающихся стран могут показывать опережающую динамику, а российский — быть среди лидеров. Так, пространство для роста к более фундаментально справедливым уровням остается во многих бумагах с относительно высоким индексным весом: Газпром, Лукойл, Норникель, Роснефть, ВТБ.

В фокусе

∙ За океаном сегодня в центре внимания статистика с рынка труда США. В 15:30 МСК будут опубликованы цифры по безработице и количеству новых рабочих мест вне с/х сектора (nonfarm payrolls). Важность этого релиза высокая. Реакция рынка акций может быть обратной, то есть сильные данные — это негатив. Слабые — позитив, так как вырастут шансы на боле позднее сворачивание QE.

Судя по динамике числа созданных рабочих мест в частном секторе от ADP в августе, на сильную статистику с рынка труда США не стоит. В среду показатель вышел на уровне +374 тысяч мест против прогноза +613 тысяч.

∙ Самолет (+11,2%). После непродолжительной паузы и консолидации, в рамках которой удалось снять избыточную техническую перегретость, одни из самых быстрорастущих акций этого года продолжили движение наверх. Котировки приближаются к 4000 руб. В четверг наблюдался самый значительный в истории дневной прирост капитализации в абсолютном выражении. Акции подскочили на 391 руб. за сессию. При этом еще осенью прошлого года бумаги размещены в рамках IPO по 950 руб.

∙ Русал (+3,6%). Акции отыграли просадку, связанную с введением экспортных пошлин. Ранее именно бумаги алюминиевой компании наиболее негативно среди всех металлургов отреагировал на новые меры. Подъем бумаг поддерживается снижением долговой нагрузки и высокими ценами на алюминий. В рублях тонна сейчас стоит на 18% выше, чем среднее значение за последние 12 месяцев.

∙ Московская биржа (+2,4%). Опубликован отчет по оборотам за август. Общий объем торгов на рынках биржи вырос на 5,9% и составил 79,7 триллионов рублей. Лучшую динамику показали срочный рынок (+18,9%), денежный рынок (+17,5%) и рынок облигаций (+15,6%). Обороты на рынке акций увеличились лишь на 4,8%. В среднесрочной перспективе преимущественно нейтральный взгляд на перспективы бумаг Мосбиржи. Оценка близка к справедливой, значительного апсайда пока не выделяем.

∙ Роснефть (+1,7%). Акции пытаются выйти из боковой консолидации последних дней. Для подтверждения более устойчивой растущей тенденции бумагам необходимо закрепляться выше 560 рублей. В таком случае следующие ориентиры вновь сместятся в район исторических максимумов в диапазоне 580-590 рублей. Общая рыночная конъюнктура остается благоприятной для компании.

∙ Норникель (-1,4%). Акции ГМК не участвуют в рыночном ралли и торгуются на 13% дешевле майских максимумов. Отставание выглядит не в полной мере оправданным. Среднесрочный взгляд по бумагам положительный.

В то же время отметим, что на пятницу назначено заседание суда по иску Росрыболовства к Норникелю на 58,7 млрд руб. Как сообщает ТАСС, в ГМК поддерживают идею обсудить мировое соглашение по иску. Если будет достигнут компромисс между сторонами, то, вероятно, итоговый штраф окажется ниже обозначенного в иске. К тому же стоит понимать, что это разовые потери, так что негативное влияние на котировки акций будет ограниченным. Наоборот, не исключаю, что в случае снижения штрафа бумаги Норникеля даже могут отыграть это событие ростом.

∙ Сегодня по бумагам Qiwi и НЛМК последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях.

Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавляют 0,3%, нефть Brent в плюсе на 2,4% и находится около уровня 73,3 доллара.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия четверга.