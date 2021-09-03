МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже    
  CAD Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто    
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июль) 4,1%  
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (август) 47,1  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август) 58,7  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ВОСА (реестр закрыт 14.08.2021, в заочной форме, об изменении фирменного наименования и о внесении изменений в устав)    
  RUB АЛРОСА — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 19.10.2021) 3,84 (1П2020) + 9,54 (фин) — див-д 2020 8,79 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Полюс — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 11.10.2021) 240,18 (1П2020) + 387,15 (фин) — див-д 2020 267,48 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Татнефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 12.10.2021) 9,94 (1П2020) + 12,30 (фин) (ао, ап) — див-д 2020 16,52 (1П2021, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2021
  RUB Акрон — закрытие реестра для участия в ВОСА (29.09.2021, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли) 30 — див-д 2020  
  RUB СИБУР — СД (о созыве ВОСА)    