Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента

RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ВОСА (реестр закрыт 14.08.2021, в заочной форме, об изменении фирменного наименования и о внесении изменений в устав)

RUB АЛРОСА — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 19.10.2021) 3,84 (1П2020) + 9,54 (фин) — див-д 2020 8,79 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021

RUB Полюс — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 11.10.2021) 240,18 (1П2020) + 387,15 (фин) — див-д 2020 267,48 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021

RUB Татнефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 12.10.2021) 9,94 (1П2020) + 12,30 (фин) (ао, ап) — див-д 2020 16,52 (1П2021, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2021

RUB Акрон — закрытие реестра для участия в ВОСА (29.09.2021, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли) 30 — див-д 2020