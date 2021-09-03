События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 сентября
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже
|CAD
|Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июль)
|4,1%
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (август)
|47,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август)
|58,7
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ВОСА (реестр закрыт 14.08.2021, в заочной форме, об изменении фирменного наименования и о внесении изменений в устав)
|RUB
|АЛРОСА — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 19.10.2021)
|3,84 (1П2020) + 9,54 (фин) — див-д 2020
|8,79 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Полюс — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 11.10.2021)
|240,18 (1П2020) + 387,15 (фин) — див-д 2020
|267,48 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 12.10.2021)
|9,94 (1П2020) + 12,30 (фин) (ао, ап) — див-д 2020
|16,52 (1П2021, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|Акрон — закрытие реестра для участия в ВОСА (29.09.2021, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли)
|30 — див-д 2020
|RUB
|СИБУР — СД (о созыве ВОСА)
https://1prime.ru/experts/20210903/834600707.html