Brent в начале недели может оказаться под давлением
Цены на нефть начинают неделю со снижения: ноябрьский фьючерс теряет более 1%, опустившись ниже 72 долларов за баррель.
Новостной фон в целом складывается против роста сырья. Отчет по рынку труда в США, вышедший в пятницу, оказался заметно слабее ожиданий. С одной стороны, это может быть поводом для ФРС не спешить со сворачиванием стимулов, с другой стороны, это может говорить и в пользу более слабого восстановления экономической активности, а значит — спроса на энергоносители.
Также в выходные косвенным свидетельством слабости спроса стало понижение Саудовской Аравией отпускных цен на нефть для азиатских клиентов в октябре на 1 доллар за баррель до средней премии в 1,7 доллара за баррель против 3 долларов за баррель в сентябре. Учитывая совокупность этих факторов, а также заложенные ранее в нефтяные котировки излишне оптимистичные ожидания, полагаем, что Brent может оказаться под давлением в начале недели. Сегодня ожидаем попыток протестировать вниз 71 доллар за баррель.
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