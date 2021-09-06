В пятницу индекс РТС показал позитивную динамику +0,44%. Лидерами рынка стали акции компании "РУСАЛ". Стало известно, что компания может досрочно погасить часть своего долга перед Сбербанком. Досрочное погашение долга на средства, полученные от обратно выкупа акций компании "Норильский Никель" — это несомненный позитив для компании.

Акции "Норникеля" также оказались среди лидеров (+2%). Компания и Федеральное агентство по рыболовству договорились провести переговоры о мировом соглашении по иску агентства на 58,7 миллиарда рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в Норильский Никель. Тем самым повысились шансы на мировое соглашение, которое включит в себя восстановительные мероприятия. Цены на золото в очередной раз пытались пробить сопротивление 1835 долларов и на этом фоне инвесторы проявляли интерес к акциям золотобывающих компаний. Индексы деловой активности в ЕС и Китае вышли хуже ожиданий.

Американский фондовый рынок закрылся в отрицательной зоне. Прирост занятых в США оказался несколько хуже ожиданий рынков, составив 235 тыс. Из-за негативного влияния на экономику нового штамма коронавируса в индустрии развлечений и отдыха не было создано новых рабочих мест.

Главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи считает, что у еще одного нового штамма коронавируса Мю благодаря совокупности мутации могут оказаться "сверхспособности" уклоняться от защиты антител. Фаучи считает, что начать делать бустерные прививки от КОВИД-19 для американцев, получивших дозы Pfizer, можно будет уже 20 сентября, а бустерные прививки вакциной Moderna можно будет начать в первых числах октября.

Из-за того, что коронаввирус "поднимает голову", акции авиакомпаний США "приуныли". Котировки акций "Delta Air Lines, Inc." снизились на 1,4%, акций "American Airlines Group Inc." — упали на 1,97%.

Сегодня жду открытия рынка без существенных изменений. Нефтяные цены продолжили снижение от верхней границы двухмесячного понижательного канала, но речь не идет об обвале. Свежим негативом для нефтебыков является информация, что Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей из Азии. На это накладывается слабый отчет о занятости в США и новость, что правительство США распорядилось начать поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы из стратегических запасов.

Ключевыми событиями недели станет заседание ЕЦБ и решение ЦБ России по ставке. Думаю, что ЦБ продолжит постепенно поднимать ключевую ставку и на конец года она будет 7%. Этот постепенный рост уже заложен в котировки облигаций и курс рубля.