Прошлую неделю российский рынок завершал на уровне 4000 п. по индексу МосБиржи. Круглая отметка впервые была достигнута в самом конце торговой сессии. Шансы на продолжение подъема еще есть.

Рынок главным образом вытягивают тяжеловесные акции Газпрома, подскочившие в пятницу еще на 1,8%. Причем подъем этих акций может быть продолжен, так как нет ожиданий существенного падения цен на газ из-за низких накопленных запасов в Европе.

Среди голубых фишек выделяются и бумаги Норникеля, которые в пятницу впервые за последние недели оказались среди лидеров роста. Продолжительный период времени они отставали от наиболее ликвидных бумаг и в моменте все еще торгуются на 13% ниже рекордного максимума, установленного в феврале этого года. Среднесрочный взгляд по бумагам положительный. Для окончательного слома нисходящей тенденции последних месяцев акциям нужно возвращаться выше 24 900-25 000 руб.

Российский рынок продолжает выглядеть лучше развитых и развивающихся площадок. Долларовый РТС демонстрирует опережающую динамику относительно индекса MSCI Emerging Markets. Без ухудшения внешнего фона поводов для снижения нашего рынка нет. Наоборот, стабильность на западных площадках и в ценах на commodities — это благоприятствующие продолжению роста условия российских индексов.

Форвардная дивидендная доходность нашего рынка остается одной из самых высоких в мире. Учитывая тот факт, что значительная часть полученных дивидендов реинвестируется обратно в рынок, то это может еще сильнее поддержать котировки акций на горизонте следующего года.

После достижения 4000 п. по индексу МосБиржи какой-то по-настоящему критической перегретости рынка еще не наблюдается. В моменте есть локальная перекупленность по техническим индикаторам, однако она сама по себе не является сигналом к развороту. Кроме того, четких медвежьих дивергенций на дневных осцилляторах не сформировано.

В качестве следующих ориентиров наверху можно выделить две важные отметки: 4055 и 4110 п. Эти рубежи в ближайшей перспективе выступают уровнями сопротивления.

Что касается слома продолжительного восходящего тренда, то об этом речи пока не идет. Для нарушения восходящей тенденции индексу МосБиржи нужно закрепиться ниже области 3810-3825 п. Конкретно сегодня вариант такой глубокой просадки выглядит маловероятным.

Внешние факторы с утра не располагают к устойчивому росту, но и не способствуют формированию значительной коррекции. Слабые пятничные данные с рынка труда США — умеренный позитив, учитывая рост вероятности более позднего начала сворачивания QE. Ранее мы ожидали, что это может произойти в ноябре-декабре, а о плане ФРС по ужесточению ДКП можно было бы объявить на заседании 22 сентября. Сейчас же мы можем увидеть более мягкую риторику регулятора, так как цели по рынку труда не достигнуты.

Цены на нефть сегодня снижаются. Статистика о падении буровой активности в США в пятницу оказалась позитивными для нефтяных котировок, однако это во многом разовый временный эффект из-за погодных факторов. В будущем число буровых продолжит расти, способствуя увеличению добычи в США.

В такой ситуации локальная боковая консолидация на нашем рынке акций — весьма вероятный сценарий. К тому же поинженная активность может быть связана с выходным днем в США. Сегодня не будут проходить торги акциями NASDAQ и NYSE, так как в стране празднуется День труда (Labor day). В России на СПБ бирже также не проводятся торги и расчеты ценными бумагами эмитентов, прошедших процедуру листинга в США. На CME фьючерсы на индексы и нефть будут торговаться до 20:00 МСК.