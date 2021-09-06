В пятницу настроения на мировых рынках остались оптимистичными. Индекс развитых рынков (MSCI World: +0,1%) пятый день подряд обновил исторический максимум, а индекс развивающихся рынков (MSCI EM: +0,3%) продолжил восстанавливаться, достигнув уровня середины июля.

Способствовали улучшению настроений на рынках слабые данные по рынку труда в США. Так, в августе количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США выросло лишь на 235 тыс., что оказалось намного ниже консенсус-прогноза Bloomberg 725 тыс. и является наименьшим значением за последние 7 месяцев. Уровень безработицы в стране опустился до 5,2% в августе (месяцем ранее было 5,4%).

Замедление восстановления рынка труда США в августе вызвано влиянием "дельта"-штамма COVID-19 и дает инвесторам основания полагать, что ФРС США может повременить со сворачиванием программы выкупа активов, анонсирование решения по которому ранее ожидалось на ближайшем заседании ФРС 22 сентября. В результате, инфляционные ожидания подросли, а доллар ослаб. Большинство секторов корректировались, однако IT-сектор подрос, в результате индекс S&P500 закрылся без изменений.

По состоянию на утро понедельника на мировых рынках сохраняется слабо позитивный настрой. В Азии отмечается уверенный рост китайских и японских биржевых индексов, приближающихся к пикам года. Фьючерсы на американские и европейские индексы в небольшом плюсе. Сдерживающим фактором выступает коррекция цен на нефть и умеренное давление на рынках металлов.

Сегодня в США отмечается День труда, поэтому объемы торгов на глобальных рынках будут сниженными. Основные индексы вряд ли покажут существенную динамику. На этой неделе новостной фон будет достаточно скудным, поэтому инвесторы перейдут в ожидание новых триггеров. Участники рынка продолжат следить за еженедельными данными по безработице, которые выйдут в четверг и индексом цен производителей в США за август, который будет объявлен в пятницу.

В пятницу индекс МосБиржи (+0,3%) при поддержке цен на нефть и стабильности рубля к концу дня протестировал «круглый» уровень 4000 пунктов. По-прежнему значимый вклад в рост индекса внесли бумаги нефтегазового сектора (Газпром: +1,8%; Роснефть: +0,9%; Сургутнефтегаз: +0,3%) на фоне продолжавшего роста цен на энергоносители. Лучше рынка выглядели акции РУСАЛа (+10,1%), НорНикеля (+2,4%) и Россетей (+3,4%), поддержанные позитивными заявлениям в рамках ВЭФ. Сдерживали рынок бумаги финансового (МосБиржа: —2,4%; ВТБ: —0,1%) и потребительского секторов (X5: —1,0%; Магнит: —0,9%; Детский мир: —0,7%), скорректировавшихся в отсутствии идей.

На фоне отката цен на нефть и выходного в США мы ждем, что сегодня индекс МосБиржи вернется в диапазон 3950-4000 пунктов, при этом активность на рынке будет пониженной. Сегодня без учета дивидендов торгуется НЛМК и QIWI, что также может оказать на рынок сдерживающее влияние.