В пятницу нефтяные котировки незначительно снизились на фоне влияния разнонаправленных факторов.

Отчет по рынку труда в США оказался гораздо более слабым, чем ожидалось. С одной стороны, это благоприятный фактор для commodities, номинированных в американской валюте. Слабый рынок труда позволяет ожидать отсрочки в сворачивании монетарных стимулов ФРС, что означает потенциально более слабый доллар США. В пятницу индекс доллара продолжил движение к месячным минимумам.

С другой стороны, низкий уровень занятости может предвещать более низкие темпы восстановления экономической активности, что может стать причиной более слабого спроса на топливо в конце года. Прогнозы, заложенные в текущие котировки, ярко оптимистичные, поэтому признаки ослабления могут оказать серьезное давление на цены.

Судя по динамике котировок внутри дня, в пятницу второй фактор преобладал. Цены на нефть снизились после публикации статистики и продолжают снижение сегодня с утра. О глубокой коррекции речи пока не идет, хотя вероятность такого развития событий есть. Краткосрочно актуальным может быть торговый диапазон 70,5-73,5 за баррель Brent.

Пятничная статистика от Baker Hughes показала падение буровой активности в США. Число активных буровых установок упало на 16 шт. до 394 уст. Такая динамика может быть временной и обусловлена эффектом урагана, из-за которого в воскресенье около 1,6 млн б/с американской добычи нефти и 1,8 млрд куб. ф/с добычи газа в Мексиканском заливе оставались закрыты. На этой неделе статистика от EIA может быть также искажена из-за влияния урагана и не вполне пригодна для отслеживания устойчивых трендов.

В выходные Саудовская Аравия неожиданно понизила экспортные нефтяные цены (OSP) для азиатских покупателей до премии $1,7 за баррель к бенчмарку по сравнению со средней премией $3 в сентябре. Падение экспортных цен стало самым сильным с февраля 2020 г. Рынок воспринял этот шаг, как свидетельство серьезного замедления спроса в Азии, в том числе из-за вспышки COVID-19 в последний месяц.

Сегодня с утра нефтяные котировки торгуются на 1% ниже уровней закрытия пятницы.