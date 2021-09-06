Рубль сохраняет прочные позиции против доллара США
Ослабление американской валюты после релиза данных по рынку труда усилило спрос на рисковые валюты по итогам пятницы. Это позволило российскому рублю зафиксировать недельные приросты +1.1% в паре с долларом США (USD/RUB 72.7) и +0.1% в паре с евро (EUR/RUB 86.5).
По сравнению с другими валютами развивающихся стран рубль показал средний результат. Лидирующие позиции в паре с долларом США занял южноафриканский рэнд +2.9% н/н. При этом турецкая лира укрепилась лишь на 0.3% н/н, опередив бразильский реал (+0.2% н/н).
Эта неделя может снова стать удачной для рубля: нефть Brent имеет все шансы остаться в пределах диапазона $70-73, получая структурную поддержку от координации стран ОПЕК+ по темпам наращивания добычи до конца года, а американская валюта не будет спешить отыгрывать позиции в преддверии заседания ЕЦБ. На локальном рынке давление на рубль может несколько вырасти из-за решения МинФина направить на покупку иностранной валюты около 327 миллиардов рублей, что превышает объемы июля-августа (296 и 316 млрд руб. соответственно). Однако, к концу недели вероятное повышение ключевой ставки Банком России (Росбанк: +50бп до 7.00% годовых) может умеренно поддержать рубль.
По итогам текущей недели мы ожидаем пару доллар-рубль в интервале 72,5-73,5 и евро-рубль в интервале 86,0-87,0.
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