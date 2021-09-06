Ослабление американской валюты после релиза данных по рынку труда усилило спрос на рисковые валюты по итогам пятницы. Это позволило российскому рублю зафиксировать недельные приросты +1.1% в паре с долларом США (USD/RUB 72.7) и +0.1% в паре с евро (EUR/RUB 86.5).

По сравнению с другими валютами развивающихся стран рубль показал средний результат. Лидирующие позиции в паре с долларом США занял южноафриканский рэнд +2.9% н/н. При этом турецкая лира укрепилась лишь на 0.3% н/н, опередив бразильский реал (+0.2% н/н).

Эта неделя может снова стать удачной для рубля: нефть Brent имеет все шансы остаться в пределах диапазона $70-73, получая структурную поддержку от координации стран ОПЕК+ по темпам наращивания добычи до конца года, а американская валюта не будет спешить отыгрывать позиции в преддверии заседания ЕЦБ. На локальном рынке давление на рубль может несколько вырасти из-за решения МинФина направить на покупку иностранной валюты около 327 миллиардов рублей, что превышает объемы июля-августа (296 и 316 млрд руб. соответственно). Однако, к концу недели вероятное повышение ключевой ставки Банком России (Росбанк: +50бп до 7.00% годовых) может умеренно поддержать рубль.

По итогам текущей недели мы ожидаем пару доллар-рубль в интервале 72,5-73,5 и евро-рубль в интервале 86,0-87,0.