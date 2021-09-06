Рубль укрепляется к доллару на фоне новостей из США
Американский доллар в минувшую пятницу обновил двухмесячный минимум на российском рынке, составив 72,7 руб./долл. Главной причиной его ослабления стал рост еженедельного числа госпитализируемых в США, которое достигло 75% от пиковых значений начала года, несмотря на значительную долю вакцинированного населения.
Под действием этого фактора глава ФРС решил не анонсировать начало сокращения программы покупки активов по итогам виртуального симпозиума в Джексон-Хоул. Финансовые рынки отреагировали на это заявление ослаблением доллара, снижением доходностей казначейских облигаций США и ростом стоимости рисковых активов и сырьевых товаров.
Дополнительное давление на американскую валюту оказали данные по рынку труда США, которые оказались существенно хуже ожиданий аналитиков. Число новых рабочих мест в августе составило всего 235 тыс. против консенсуса Bloomberg в 733 тыс, подтвердив опасения ФРС о том, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в США в августе может негативно отразиться на желании населения возвращаться на рынок труда.
Рубль на этом фоне продолжил укрепление как по отношение к доллару (+0,9%), так и к евро (+0,2%). Поддержку рублю оказывает высокий уровень процентных ставок, который на фоне сохраняющегося увеличения долларовой ликвидности и низких ставок в долларовой зоне способствует притоку капитала. Действие данного фактора сохранится, и по итогам года мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля почти на 2%: по отношению к бивалютной корзины рубль может укрепится с текущих 78,9 рублей до 77,5 рублей. Фактическая динамика рубля по отношению к доллару или евро будет зависеть от динамики кросс-курса доллара к евро на мировом рынке.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210906/834611524.html