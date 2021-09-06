Американский доллар в минувшую пятницу обновил двухмесячный минимум на российском рынке, составив 72,7 руб./долл. Главной причиной его ослабления стал рост еженедельного числа госпитализируемых в США, которое достигло 75% от пиковых значений начала года, несмотря на значительную долю вакцинированного населения.

Под действием этого фактора глава ФРС решил не анонсировать начало сокращения программы покупки активов по итогам виртуального симпозиума в Джексон-Хоул. Финансовые рынки отреагировали на это заявление ослаблением доллара, снижением доходностей казначейских облигаций США и ростом стоимости рисковых активов и сырьевых товаров.

Дополнительное давление на американскую валюту оказали данные по рынку труда США, которые оказались существенно хуже ожиданий аналитиков. Число новых рабочих мест в августе составило всего 235 тыс. против консенсуса Bloomberg в 733 тыс, подтвердив опасения ФРС о том, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в США в августе может негативно отразиться на желании населения возвращаться на рынок труда.

Рубль на этом фоне продолжил укрепление как по отношение к доллару (+0,9%), так и к евро (+0,2%). Поддержку рублю оказывает высокий уровень процентных ставок, который на фоне сохраняющегося увеличения долларовой ликвидности и низких ставок в долларовой зоне способствует притоку капитала. Действие данного фактора сохранится, и по итогам года мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля почти на 2%: по отношению к бивалютной корзины рубль может укрепится с текущих 78,9 рублей до 77,5 рублей. Фактическая динамика рубля по отношению к доллару или евро будет зависеть от динамики кросс-курса доллара к евро на мировом рынке.