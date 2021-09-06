Спокойный внешний фон позволил российскому рынку проигнорировать слабость нефти и промышленных металлов. Впрочем, алюминий подскочил в цене до максимума с 2008 года на новостях о госперевороте в Гвинее.

Корпоративных новостей было немного, да и не все они оказались позитивными. По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи — 4008,52 п. (+0,17%), а РТС — 1730,42 п. (-0,22%).

Вновь лидировал сектор химии и нефтехимии (+1,3%) за счёт роста бумаг "Казаньоргсинтез", НКНХ, "Акрон" и "ФосАгро". Также неплохо торговался финансовый сектор (+0,5%). Потребительский сектор снижался на 0,2%. Частичное давление оказывают акции "Магнит".

Рязанское УФАС подозревает "Магнит" и "Пятерочку" в установлении монопольно высоких цен на овощи в области. По данному факту возбуждено антимонопольное дело в отношении "Тандера" (торговая сеть "Магнит") и "Агроторга" (торговая сеть "Пятерочка"). Ведомство подозревает торговые сети в необоснованных наценках на картофель, лук, капусту и морковь. В некоторых случаях наценки превышали 50% и более. «Магнит» официально заявил о том, что предоставит всю необходимую информацию для прояснения ситуации.

Дорожали бумаги N+Group и "РусАл" на фоне повышения цен на алюминий из-за новостей о госперевороте в Гвинее. Бумаги НЛМК среди главных аутсайдеров дня после дивидендной отсечки.

Акции "Газпрома" в лидерах сектора нефти и газа. Компания заявляет о том, что строительство "Северного потока 2" завершиться в ближайшие дни. Цены на газ в Европе удерживаются вблизи $650 на спот рынке, что обещает ещё более сильные результаты в I полугодии для российской газовой монополии.