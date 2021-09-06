Индекс доллара вышел в плюс после недели падения
После падения в течение шести последних торговых сессий подряд в начале новой недели индекс доллар торговался в плюсе. USD прибавлял порядка 0,2% к корзине основных мировых валют и заметно укреплялся к рублю. К окончанию рабочего дня рубль снижался на 0,4%, уступив отметку в 73 по доллару.
Примечательно, но другие валюты на развивающихся рынках демонстрировали при этом аппетит к риску, прибавляя против доллара порядка 0,2-0,5%. В их числе пребывали турецкая лира, бразильский реал, индонезийская рупия, южноафриканский рэнд и мексиканское песо.
Впрочем, необходимо отметить, что из-за выходного дня на биржах в США торговая активности была на пониженном уровне, не отражая объективно настроения участников рынка.
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