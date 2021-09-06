Глобальные индексы вновь обновили максимумы, рыночная капитализация S&P 500 за неделю увеличилась на 1,5%, Nasdaq – на 2,8%. Наилучший результат продемонстрировал нефтегазовый сектор, который вырос на 7,3% на фоне роста цен на нефть выше 72 долл. за баррель ввиду сохранения высокого спроса на сырье.

Среди бенефициаров также были финансовый сектор, сектор потребительских товаров, материалов и коммуникаций, акции которых прибавили более 2%. Более того, сохранение аппетита к риску у инвесторов привело к росту индекса компаний малой капитализации Russell 2000 более чем на 5%.

Наиболее ожидаемым событием прошлой недели был экономический симпозиум и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, на котором регулятор обозначил ключевые направления денежно-кредитной политики. Следующим важным событием будет сентябрьское заседание ФРС.

Предстоящая неделя насыщена публикациями макроэкономической статистики, в ближайшие дни выйдут данные по рынку недвижимости и рынку труда, а также производственные индексы.

Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла не принесло сюрпризов, а, наоборот, было в рамках ожиданий участников рынка. В преддверии начала экономического симпозиума доходности десятилетних казначейских облигаций за несколько дней подросли с 1,2 до 1,35%, но потом опустились до 1,3%.

Говоря о необходимости сворачивания экономических стимулов, Пауэлл не обозначил конкретный временной период изменения политики, но, скорее всего, более детальный план может быть озвучен на ближайшем заседании ФРС уже в сентябре.

Речь Дж. Пауэлла содержала комментарии по текущей макроэкономической ситуации. Так, глава ФРС вновь подчеркнул временный характер инфляции как результат открытия американской экономики, а резкое ужесточение монетарной политики может усугубить ситуацию.

Также был выделен прогресс в части снижения уровня безработицы, но полного восстановления рынка труда пока не наблюдается. Пауэлл также отметил, что сворачивание программы выкупа активов не означает одновременного повышения ставок.

В США по-прежнему растет число вновь зарегистрированных случаев COVID. В еженедельных мерках текущие уровни примерно на 50% ниже рекордов начала года. В последнюю неделю также отмечается и ощутимый рост смертности, однако тут количество пока почти в 3 раза ниже январских показателей. В отдельных штатах очень явно прослеживается обратная зависимость уровня смертности от доли вакцинированных.

На этом фоне на прошлой неделе в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech.

Это первая вакцина, получившая полное одобрение FDA, так как ранее применимые вакцины имели только разрешение на экстренное использование.

Полное одобрение вакцины от Moderna также ожидается в ближайшее время. Крупные американские корпорации уже вводят обязательную вакцинацию для своих сотрудников.

Министерство торговли США опубликовало данные по росту во втором квартале. Американская экономика расширилась на 6,6%, что немного выше ранее опубликованных предварительных данных в 6,5%. В то же время эта статистика немного расходится с данными по динамике промышленного производства.

Количество заявок на пособие по безработице немного увеличилось за неделю – с 349 тыс. до 353 тыс. При этом полгода назад эта цифра превышала 800 тыс., а сейчас находится вблизи минимумов с начала пандемии.

Судя по опросу IHS Markit, рост индекса деловой активности США замедляется третий месяц подряд. В августе показатель снизился с 63,4 до 61,2, то есть хуже ожиданий в 62.

По итогам прошлой недели цены рублевых гособлигаций пошли ниже. Причем более выражено движение было в длинных бумагах. Инвесторы в том числе опасались жесткой риторики от американского регулятора в выходные.