Несмотря на выходной день в США, торговая активность на российском рынке акций вчера осталась относительно высокой. Хотя обычно в такие дни мы видим значительное падение оборотов.

Индекс МосБиржи даже не думал останавливаться и продолжил трендовое движение наверх к новым историческим максимумам. Развить восходящую динамику помогли европейские фондовые площадки. Ключевые индексы региона прибавили в пределах 1%, а STOXX Europe 600 приблизился к рекордным отметкам за всю историю.

В это же время цены на нефть пока относительно стабильны и находятся на комфортных для нашего рынка уровнях. Баррель Brent торгуется чуть выше $72. Новые многолетние максимумы достигнуты по фьючерсам на газ, алюминий, уголь. В таких условиях продолжение подъема нашего рынка выглядит логичным.

Ралли отмечается не только на российских площадках. Это общемировая тенденция. За последние 12 сессий глобальный индекс MSCI ACWI поднимался в 11 случаях. Вчера были в очередной раз переписаны исторические максимумы. И это произошло даже без поддержки непрерывно растущего рынка США. Общий же up-тренд продолжается уже 18 месяцев. За это время было лишь 3 месяца незначительного снижения.

Несмотря на накопленную перекупленность, по индексу МосБиржи в качестве следующих технических ориентиров можно выделить отметки 4055 и 4110 п. Это ближайшие промежуточные уровни сопротивления.

За счет каких бумаг возможно продолжение подъема рынка в среднесрочной перспективе? Среди акций с высоким весом потенциал для подъема, на наш взгляд, сохраняется по Лукойлу, Газпрому, ВТБ, Роснефти, Норникелю. В Яндексе также складывается благоприятная картина после прорыва наверх границ годового боковика. Следующим препятствием выступает район около 6100 руб.

О сломе растущей тенденции по индексу МосБиржи можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3820 п., однако в ближайшие сессии такой сценарий маловероятен. Сегодня с утра внешний фон нейтральный, так что при прочих равных индекс может остаться выше 4000 п.