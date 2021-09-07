Торги в Европе завершились ростом индексов. Stoxx 600 едва не дотянул до нового рекорда. Однако активность была ниже обычного из-за выходного в США.

Технологичный сектор поднялся до максимума в текущем году. В лидерах роста также бумаги розничного сектора и массовых коммуникаций.

Французский оператор супермаркетов Carrefour подорожал на 1,9% на сообщениях, что власти страны планируют снять ограничения, которые снижают трафик покупателей в торговых центрах.

Германский DAX 30 поднялся почти на 1,0% на фоне роста акций автомобилестроителей. Рост производственных заказов за июль составил 3,4% при ожиданиях снижения на 1,0%. Меж тем индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix снизился в сентябре больше ожиданий до 19,6 п. с 22,2 п. в августе.

По итогам торгов: