Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, а индекс РТС — девятилетний. Однако у нас сразу началась активная фиксация прибыли, вызвавшая резкое снижение. В результате индекс РТС обновил вчерашний минимум, индекс МосБиржи приблизился к аналогичному уровню, демонстрируя более сильную динамику благодаря активному снижению рубля.

Глобальные площадки и нефтяные цены поначалу повышались, реагируя на существенно превысившие прогноз данные по торговому балансу Китая, которые свидетельствуют о сохранении высоких темпов экономической активности. Однако незадолго до старта российской сессии внешний фон стал ухудшаться.

Нисходящая коррекция фондовых индикаторов и нефти получила развитие после нашего открытия, вызвав слишком острую реакцию российского рынка. Вероятно, сказалась его перекупленность: после нескольких сессий обновления индексами рекордных уровней мы стали более чувствительными даже к небольшому негативу. Многие участники готовы продавать акции при малейшем ухудшении внешней обстановки, опасаясь потерять прибыль из-за более глубокой коррекции.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи по-прежнему находится на уровне 4100 п., у индекса РТС — на десятилетнем максимуме 1763 п. Учитывая наш осторожный настрой, а также приближение конца недели, когда выйдут важные данные по рынку труда США, статистика по запасам и добыче нефти в стране, а также производственной инфляции, нам будет трудно преодолеть эти технические препятствия без активной поддержки мировых рынков. Однако они могут также демонстрировать неоднозначную динамику из-за неопределенности с экономической статистикой.

Валютный рынок

В начале торгов рубль умеренно повышался вслед за нефтью. Однако вскоре внешний фон стал ухудшаться, вызвав резкое снижение российской валюты. В результате она обновила недельный минимум.

Глобальные площадки и нефтяные цены поначалу повышались, реагируя на существенно превысившие прогноз данные по торговому балансу Китая, которые свидетельствуют о сохранении высоких темпов экономической активности.

Однако незадолго до старта основной российской сессии внешний фон стал ухудшаться, что вызвало слишком острую реакцию рубля. Дополнительное давление на него оказало быстрое снижение развивающихся валют, начавшееся утром из-за активного роста доллара. При этом в начале дня он резко сдал позиции, но вскоре перешел к укреплению.

Еще одним негативом для рубля выступает нисходящая динамика российского долгового рынка. Во вторник индекс гособлигаций RGBI продолжил снижаться, в очередной раз обновив недельный минимум.

Рубль вновь проявил откровенную слабость, демонстрируя высокий спрос на инвалюту. Доллар немного не дошел до ближайшего сопротивления 73,4 руб., умеренно скорректировавшись от новой недельной вершины. Однако, если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться, это техническое препятствие может быть пробито и следующей целью роста доллара способна выступить двухнедельная вершина 73,7 руб.