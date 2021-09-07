В начале торгов рубль умеренно повышался вслед за нефтью. Однако вскоре внешний фон стал ухудшаться, вызвав резкое снижение российской валюты. В результате она обновила недельный минимум.

Глобальные площадки и нефтяные цены поначалу повышались, реагируя на существенно превысившие прогноз данные по торговому балансу Китая, которые свидетельствуют о сохранении высокой экономической активности в стране.

Незадолго до открытия основной российской сессии мировые рынки и нефтяные цены перешли к снижению, что вызвало слишком острую реакцию рубля. Дополнительное давление на него оказало быстрое ослабление развивающихся валют, стартовавшее утром из-за активного роста доллара. При этом в начале дня он резко сдал позиции, но вскоре перешел к укреплению.

Еще одним негативом для рубля выступает нисходящая динамика российского долгового рынка. Во вторник индекс гособлигаций RGBI продолжил снижаться, в очередной раз обновив недельный минимум.

Нефть возобновила снижение

Поначалу нефтяные цены повышались, но утром стали сдавать позиции, ускорив снижение в начале российской сессии. В данный момент котировки Brent торгуются около отметки $71,5, теряя 0,8%.

Негативной динамике всех сырьевых товаров способствует активный рост доллара. Кроме того, давление на нефть оказывает ухудшение ситуации на мировых рынках. Еженедельная отраслевая статистика выйдет на день позже (в четверг) из-за праздничного выходного в США, который был вчера.

Доллар продолжает дорожать

В начале дня американская валюта активно снижалась, но затем перешла к восходящей динамике. Правда, она неустойчивая: периодически происходят существенные просадки, но они быстро выкупаются с обновлением дневных вершин. Сейчас DXY прибавляет 0,15% около значения 92,4 п.

Одним из главных драйверов укрепления американской валюты выступает рост доходностей гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг приблизился к двухмесячному максимуму 1,38%, что отражает опасения высокой инфляции и более раннего начала сворачивания монетарных стимулов ФРС.

Европейская валюта поначалу укреплялась, но вскоре перешла к ослаблению, в основном совершая широкие разнонаправленные движения. В результате пара EUR/USD опустилась к вчерашнему минимуму, торгуясь сейчас в небольшом минусе около отметки 1,186.

Техническая картина

Пара USD/RUB преодолела сопротивление 73,16 руб., после чего рост ускорился. В результате увеличилась вероятность развития более серьезной волны восстановления. Следующим техническим препятствием может выступить уровень 73,7 руб.