Целевой диапазон по нефти на ближайшим месяц $69-$73 за баррель
Результаты последней встречи ОПЕК+ можно оценить как нейтральные, решение не стало ни для кого сюрпризом, и картель продолжил придерживаться своей стратегии по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.
В целом ситуация на нефтяном рынке остается стабильной, экономическая активность продолжает восстанавливаться, оказывая положительный эффект на мировой спрос.
Между тем, дальнейшую динамику нефтяных цен по-прежнему будет определять ситуация вокруг распространения нового штамма вируса, который продолжает вызывать некоторую неопределенность и нервозность на рынке, несмотря на укрепление фундаментальных показателей и снижения запасов нефти в странах ОЭСР.
По нашим оценкам, целевой диапазон по нефти на ближайшим месяц $69-$73 за баррель.
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