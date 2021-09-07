Результаты последней встречи ОПЕК+ можно оценить как нейтральные, решение не стало ни для кого сюрпризом, и картель продолжил придерживаться своей стратегии по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

В целом ситуация на нефтяном рынке остается стабильной, экономическая активность продолжает восстанавливаться, оказывая положительный эффект на мировой спрос.

Между тем, дальнейшую динамику нефтяных цен по-прежнему будет определять ситуация вокруг распространения нового штамма вируса, который продолжает вызывать некоторую неопределенность и нервозность на рынке, несмотря на укрепление фундаментальных показателей и снижения запасов нефти в странах ОЭСР.

По нашим оценкам, целевой диапазон по нефти на ближайшим месяц $69-$73 за баррель.