Рубль. Под давлением ухода от риска на развивающихся рынках
Несмотря на утреннюю позитивную статистику по импорту/экспорту Китая (фактические данные оказались лучше прогнозных ожиданий), на валютных площадках развивающихся рынков преобладал уход от риска.
Российский рубль и валюты-аналоги теряли к доллару порядка 0,2-0,8% к концу рабочего дня.
Американская валюта укреплялась и к корзине шести основных мировых валют. В частности, индекс USD поднимался ближе к вечеру выше 92,5 пунктов, вернувшись на максимум с четверга прошлой недели.
На российском рынке доллар укреплялся вторую сессию подряд и к окончанию рабочего дня торговался выше 73,35 руб., обновив максимум с начала сентября. Отметим, что при сохранении неприятия к риску на глобальных рынках доллар уже завтра может протестировать отметку в 73,5 руб.
В то же время улучшение настроений инвесторов позволит развернуть в плюс нефтяные котировки (за последнюю неделю стоимость марки Brent снизилась почти на 2%), что поддержит рубль в возвращении на уровень в 73 по доллару.
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