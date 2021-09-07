Несмотря на утреннюю позитивную статистику по импорту/экспорту Китая (фактические данные оказались лучше прогнозных ожиданий), на валютных площадках развивающихся рынков преобладал уход от риска.

Российский рубль и валюты-аналоги теряли к доллару порядка 0,2-0,8% к концу рабочего дня.

Американская валюта укреплялась и к корзине шести основных мировых валют. В частности, индекс USD поднимался ближе к вечеру выше 92,5 пунктов, вернувшись на максимум с четверга прошлой недели.

На российском рынке доллар укреплялся вторую сессию подряд и к окончанию рабочего дня торговался выше 73,35 руб., обновив максимум с начала сентября. Отметим, что при сохранении неприятия к риску на глобальных рынках доллар уже завтра может протестировать отметку в 73,5 руб.

В то же время улучшение настроений инвесторов позволит развернуть в плюс нефтяные котировки (за последнюю неделю стоимость марки Brent снизилась почти на 2%), что поддержит рубль в возвращении на уровень в 73 по доллару.