МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть Brent во вторник оставались ниже 72 долларов за баррель на фоне крепкого доллара и опасений по спросу. При этом медленное восстановление добычи нефти в Мексиканском заливе сдерживает цены от более сильного снижения.

Сегодня в фокусе статистика от API, которая покажет реальную ситуацию в добыче и переработке после урагана Ида. По состоянию на вторник, около 79% добычи в заливе еще не было восстановлено.

Мы сохраняем ожидания, что Brent пока останется в зоне 71-73 долларов за баррель с рисками теста нижней границы при ухудшении настроения инвесторов.