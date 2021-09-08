МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вчера индекс РТС снизился на 0,75%. Коррекционные настроения на российском фондовом рынке совпали с коррекционными настроениями европейских рынков. Немецкий индекс снизился на DAX (GDAXI).

ВОЗ заявляет, что заболеваемость COVID-19 вышла на плато, но негативное влияние этого коронавируса на экономику сохраняется.

Если на фоне более медленного, чем ожидалось, экономического роста Европейский центральный банк и Федеральная резервная система начнут посылать сигналы о постепенном сворачивании монетарной поддержки экономики, инвесторам это будет воспринято негативно.

Инвестиционный банк Goldman Sachs в понедельник понизил прогноз экономического роста США в 2021 году. Две недели назад аналитики считали, что в 2021 году ВВП США увеличится на 6%. Сейчас они полагают, что из-за всплеска COVID-19 ВВП увеличится на 5,7%. Кроме того, они считают, что ослабление фискального стимулирования будет сдерживать рост экономики в 2022 году.



Что касается отечественного фондового рынка, то при нынешних ценах на нефть он оценен справедливо. Исключение — акции Газпрома и акции двух крупнейших банков. Ресурсы частных инвесторов ограничены.

Московская биржа отметила увеличение числа частных инвесторов до 22,5 миллионов, но далеко не всем "новым инвесторам" интересны российские акции. Кроме того, большая группа инвесторов нацелена не на прокопку существующих выпусков, на IPO. Стало известно, что в ближайшее время компании Делимобиль и Вкуcвилл могут провести IPO.

Жду нейтрального открытия рынка. То, что мы вчера наблюдали на рынке, это не коррекция, потому что котировки большинства акций находятся там, где они были в пятницу в середине дня. Реальная коррекция вчера прошла в биткоине и других криптовалютах после того, как старт эксперимента Сальвадора с биткоином как официальным платежным средством был скомкан. Произошли технические сбои в официальном цифровом кошельке. На графике индекса РТС есть сильная поддержка 1695 пунктов (локальные максимумы июня и августа этого года).

Для меня коррекция отечественного фондового рынка начнется после того, как "медведи" пробьют этот уровень вниз. При этом надо будет еще посмотреть на пятничное решение ЦБ по ставке. Если ключевая ставка поднимется на 0,5% и риторика ЦБ будет такая, что "ЦБ будет продолжать следить за инфляцией, и если инфляционный тренд не получит развития, то это будет последнее повышение в этом году", это станет большим позитивом для бондов и рубля и небольшим позитивом для акций. Российский рынок оценен справедливо, но чтобы начались массовые продажи акций, требуется значимое негативное событие. 11 сентября 2001 года оно было, а сейчас нет.