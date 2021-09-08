Возможен старт сезона IPO
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Преобладала отрицательная динамика. Индекс Мосбиржи удержался выше психологически значимой отметки 4 000 пунктов. Лидерами роста стали акции ОВК (UWGN 134, +36,87%). В аутсайдерах на новостях о дивидендах оказались бумаги Акрона (AKRN 6 460, —6,94%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-73,50.
Фондовый рынок пополнится новыми именами. Сообщается, что листинг в США и России рассматривают такие компании, как сервис каршеринга Делимобиль, который может привлечь 350 миллионов долларов за 40% акций, торговая сеть Вкусвилл, оцененная в 3-5 миллиардов долларов, СПБ Биржа, предварительная оценка которой может достигнуть 2 миллиардов долларов, а также сервис рынка недвижимости ЦИАН, объем размещения которого может составить 350-400 миллионов долларов.
Акции НОВАТЭКа (NVTK 1 943,4, +4,83%) дорожают на фоне коррекции широкого рынка. Эмитент может продать около 10% в СПГ-проекте Арктик-2 индийским компаниям, что оценивается нами позитивно. Практика продажи неконтролирующих долей в сырьевых проектах контрагентам, работающим на зарубежных рынках, существует довольно давно: это помогает укрепить связи с покупателями. Мы также отмечаем, что азиатский рынок газа, в том числе СПГ, вновь стал премиальным. Мощность Арктик-2 составляет около 20 миллионов тонн СПГ в год.
Ozon (OZON 3 804, +0,34%), спек. покупка, цель: 4 300 рублей. Компания запустит совместный с ГК Эталон (ETLN 125,62, +0,34%) проект онлайн-продаж недвижимости.
Ожидаем смешанную динамику. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4000-4040 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 72,80-73,10.
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