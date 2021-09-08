МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы закрылись снижением во вторник, так как трейдеры заняли осторожную позицию в преддверии заседания Европейского центрального банка в четверг. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,5%, немецкий DAX просел на 0,56%, французский CAC 40 потерял 0,26%, британский FTSE 100 — на 0,53%. Исследование экономических настроений Германии ZEW за сентябрь показало, что моральный дух инвесторов снизился до 26,5 пунктов с 40,4 в августе, что меньше прогноза в 30,0.

Американский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,07%, Dow потерял 0,76%, а S&P500 снизился на 0,34%. Большинство секторов индекса S&P 500 снизились во вторник, при этом промышленность, коммунальные услуги, потребительские товары и группы недвижимости снизились более чем на 1%. Некоторые из крупнейших акций США тем не менее выглядели лучше рынка: акции Apple выросли на 1,5%, Amazon.com прибавил 0,9%, а бумаги Facebook увеличились на 1,6%. Акции Boeing упали почти на 2%, потянув за собой индекс Dow, после того как Ryanair завершила переговоры о покупке самолетов 737 MAX 10. Сделка стоила бы десятки миллиардов долларов.

Капитализация Netflix увеличилась на 2,7% после того, как Atlantic повысили свою целевую цену до 780 с 690 долларов, что является самым высоким показателем среди крупнейших аналитиков Уолл-стрит и на 32% выше, чем при закрытии акций в пятницу. Снижались бумаги Johnson & Johnson, Merck, Amgen на фоне понижения Morgan Stanley их рейтинга. Банк заявил, что они имеют ограниченный потенциал роста. Акции упали на 1,5%, 1,6% и 2,2% соответственно.

В среду в США ожидается публикация бежевой книги ФРС США, а также данные по уровню вакансий в июле. Кроме того, запланировано выступление президента ФРБ Нью Йорка Джона Уильямса.

Как и предполагалось, сентябрьский рост закончился, не начавшись. Отсутствие позитивный новостей и ряд не решенных проблем, в том числе с потолком госдолга, не позволяют индексам расти. В середине сентября инвесторам предстоит пережить заседание ФРС США и остаться невосприимчивым к риторике. В этих условиях существенных факторов поддержки для американских индексов пока не наблюдается (сезон отчетности за третий квартал начнется через несколько недель). Рынок США должен "отдышаться" после непрекращающегося роста последних месяцев.