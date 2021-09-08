Во вторник цены на нефть продолжали сползать в нижнюю часть актуального торгового диапазона $70,5-73,5 за баррель Brent. Давление на котировки оказывали сохраняющаяся тревога из-за спроса в Азии и скачок доллара США.

Индекс доллара США во вторник отскочил после двухнедельной серии снижения, оказывая давление на нефть и другие биржевые товары. Более крепкий доллар делает нефть дороже для держателей других валют.

В целом настроения на рынке оставались тревожными. В воскресенье Саудовская Аравия снизила октябрьские отпускные цены на экспортный сорт Arab Light для азиатских покупателей на $1,3 за баррель, в то время как прогнозы предполагали более скромное снижение на $0,2-0,4 за баррель. Рынки восприняли этот сигнал, как свидетельство ослабления спроса на нефть в Азии, в том числе из-за вспышки COVID-19.

Во вторник к тревогам из-за спроса прибавился негативный фон на фондовых площадках. Американские и европейские фондовые индексы в основной массе снижались, оказывая негативный психологический эффект на другие финансовые рынки.

Фьючерсы на Brent спустились в район $71,7 за баррель. Обозначенный выше диапазон $70,5-73,5 за баррель остается актуальным. По мере приближения к его нижней границе активность покупателей может возрастать, а вероятность отскока — увеличиваться.

Reuters сообщает, что по текущим оценкам ураган Ида, прошедший в Мексиканском заливе неделю назад, оказался одним из самых дорогостоящих для нефтяной отрасли. До сих пор около 79% добычи нефти (чуть менее 1,5 млн б/с) в заливе остается закрытой. Специалисты энергетической отрасли считают, что из-за урагана добыча в США до конца года может потерять до 30 млн баррелей добычи.

Между тем, Национальный центр ураганов в США сообщает, что в южно-центральной части Мексиканского залива зарождается новая группа штормов. Вероятность того, что они перерастут в полноценный тропический циклон в ближайшие два дня, составляет 30%. Еще один ураган в регионе может еще больше затянуть процесс восстановления отрасли, что будет позитивным фактором для котировок нефти.