Глобальный аппетит к риску вчера ухудшился. На наш взгляд, причиной этого послужил рост ставок на ключевых рынках: доходность 2-летних UST повысилась на 1 бп (до 0,22%), а доходности 5-летних и 10-летних бумаг выросли на 4-5 бп, до 0,82% и 1,37% соответственно. В свою очередь доходности длинных выпусков немецких Bunds повысились на 5 бп, до —0,32%, максимума с середины июля.

Какого-то явного триггера, который мог оказать давление на рынки долга, мы не увидели, но можем предположить, что причиной вчерашнего движения стала фиксация прибыли, толчком к которой могло послужить ослабление пандемии и сокращение числа новых случаев заражения по всему миру. Между тем вышедшая вчера внешнеторговая статистика Китая за август оказалась сильнее, чем ожидалось, тем самым подтвердив, что глобальный спрос остается высоким, несмотря на распространение дельта-штамма коронавируса.

В США на эту неделю запланирован большой объем размещений UST — 98 млрд долл. В нетто-выражении, что также могло оказать техническое давление на ставки. Однако результаты вчерашнего аукциона 3-летних UST на 58 млрд долл. оказались довольно сильными: бумаги по цене отсечения были размещены без премии к вторичному рынку, что указывает на высокий спрос. Также на этой неделе состоятся аукционы по размещению UST сроком обращения 10 и 30 лет.

Азиатские фондовые индексы вчера продолжили расти: Nikkei закрылся в плюсе на 0,9%, Shanghai Composite — на 1,5%. В то же время S&P 500 скорректировался на 0,3% относительно пятницы, а DAX потерял 0,6%. MSCI EM прибавил 0,1%. Интересно, что сырьевые рынки остаются под давлением уже несколько дней подряд, игнорируя улучшение статистики заболеваемости коронавирусом и позитивную динамику рынков акций. Котировки нефти Brent вчера снизились на 0,7%, до 71,7 долл./барр., таким образом, с начала недели потеряв 1,3%. Доллар укрепился, поддержанный повышением доходностей казначейских облигаций США, а также, видимо, ростом участия иностранных инвесторов в аукционах по размещению UST. В итоге индекс DXY прибавил 0,5%, что в сочетании со слабостью сырьевых рынков определило поведение валют стран EM: турецкая лира и южноафриканский ранд скорректировались к доллару на 0,8% и 0,5% соответственно, мексиканское песо подешевело на 0,1%.

Китайский юань потерял 0,1%, потянув за собой вниз и другие азиатские валюты. Норвежская крона ослабла на 0,1% к евро, а австралийский доллар и новозеландский доллар подешевели на 0,5-0,7%. Рубль показал результат на уровне других валют EM, снизившись по итогам дня на 0,4%, до 73,29 за доллар. Картина торгов в целом повторила предыдущий день: USDRUB резко вырос в первые часы торгов и затем весь оставшийся день провел на достигнутых уровнях, торгуясь в узком диапазоне. Объем сделок на МосБирже составил скромные 1,8 млрд долл.

Сегодня ожидаются выступления сразу нескольких представителей ФРС — президентов ФРБ Нью-Йорка, Далласа и Чикаго Джона Уильямса, Роберта Каплана и Чарльза Эванса. Завтра состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое на этот раз должно быть более интересным, чем обычно. Предположительно европейский регулятор повысит прогноз по росту ВВП еврозоны и обозначит свои намерения в отношении сокращения антикризисной программы покупки активов PEPP. При этом ЕЦБ наверняка подчеркнет, что "сокращение еще не означает ужесточения", и в целом проводимая им политика по-прежнему носит выраженный стимулирующий характер.