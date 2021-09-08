МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Яблочная" компания вскоре представит новый iPhone, а также Apple Watch Series 7 и новые беспроводные наушники AirPods.

К настоящему моменту Apple (AAPL) пока не опубликовала деталей относительно прироста производительности процессора Apple A15 Bionic, который так же, как и предыдущий SoC, базируется на 5-нм техпроцессе. Мы также ожидаем более полной информации в отношении обновленных аккумуляторов и дисплеев ProMotion с частотой 120 Гц. Кроме того, рынок обсуждает, что, вероятно, флагманский продукт Apple получит новую камеру с более мощными линзами.

Одной из ключевых инноваций в iPhone может стать поддержка спутникового канала связи: недавно появились слухи о том, что новый коммуникационный 5G-чип X65 от Qualcomm может обеспечить доступ к спутниковой связи от провайдера Globalstar. Не исключено, что в уже в ближайшее время владельцы iPhone смогут отправлять короткие текстовые сообщения в службу спасения. В то же время мы отмечаем, что спутниковый канал вряд ли сможет сколь-нибудь заметно потеснить сотовые сети, так как спутниковая связь даже на полноценных спутниковых телефонах имеет ряд недостатков, включая задержки при общении, ограниченную пропускную способность канала связи, высокую уязвимость к преградам (нужно выходить на открытое пространство для звонка), а также высокую стоимость. При этом возможность отправки SMS в тех местах, где недоступна сотовая связь, может сыграть критически важную роль в определенных ситуациях. Это может повысить привлекательность iPhone по сравнению с другими смартфонами. Таким образом, если слухи правдивы, то спутниковый функционал может обеспечить дополнительное увеличение продаж на 1-4%, что обусловит рост котировок на 1-2%.

Что касается предыдущих поколений умных часов от Apple, одной из ключевых претензий от пользователей был сравнительной небольшой период работы без подзарядки, поэтому, вероятно, Apple Watch Series 7 получат новые улучшенные аккумуляторы. Кроме того, возможно, что новые смарт-часы смогут поддерживать сети 5G.

Среди других продуктов, которые может анонсировать Apple, стоит отметить новый iPad и iPad mini, а также MacBook Pro на базе чипа Apple M1X.