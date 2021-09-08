Рубль. Глобальный уход от риска перевесил рост нефтяных котировок
В среду доллар продолжил глобальное укрепление. Индекс USD укреплялся третью сессию подряд после снижения всю прошлую неделю.
К окончанию рабочего дня индекс преодолел отметку в 92,85 пункта, торгуясь на максимуме с конца августа. За последнюю неделю индекс уже вышел в плюс на 0,4%, тем не менее по итогам динамики за месяц пока еще остается в незначительном минусе на 0,1%.
С укреплением USD против основных мировых валют продолжили терять позиции и валюты EM. К окончанию рабочего дня российский̆ рубль и большинство его коллег по развивающимся рынкам торговались в минусе.
На российском рынке доллар преодолел отметку в 73,5 руб. уже в первой̆ половине дня, оказавшись там впервые с конца августа.
Однако выше данного уровня американская валюта встретила сопротивление и в последующие часы корректировалась до отметки 73,2 руб. Несмотря на глобальный уход от риска, доллар был вынужден отступить под давлением роста нефтяных котировок.
В частности, во второй половине дня стоимость марки Brent была близка к уровню в 73 долл. за баррель. К окончанию рабочего дня сырьевые котировки скорректировались ниже 72,5 долл., и американская валюта снова подступила к отметке в 73,5 руб. на российском рынке.
В среду вечером определенное влияние на настроения инвесторов могут оказать данные из Бежевой книги ФРС. В четверг рынки будут ждать итоги заседания ЕЦБ. Ставка и объемы выкупа активов европейский̆ регулятор, по всей̆ видимости, сохранит неизменными, поэтому основная реакция рынка будет зависеть от тональности и риторики главы ЕЦБ на пресс-конференции.
Впрочем, в целом итоги заседания и конференция главы ЕЦБ, вероятно, окажут лишь локальное влияние на пару евро/доллар, а далее все будет вновь зависеть от глобального аппетита инвесторов к риску.
Не меньшее внимание инвесторов будет приковано и к российскому рынку, где сегодня вечером выйдут важнейшие в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ данные по инфляции за последнюю неделю и август.
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