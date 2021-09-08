В среду индекс МосБиржи (+0,2%) в начале торговой сессии опускался ниже уровня 4000 пунктов, но под конец дня сумел отыграть свои позиции, закрывшись в символическом плюсе.

Тем не менее, российский фондовый рынок не смог показать единой динамики. Так, акции ЛУКОЙЛа (+1,1%) и Роснефти (+1,6%) выросли благодаря растущих котировок на нефть, в то время как «фишки» газового сектора (НОВАТЭК: —0,8%; Газпром: —0,5%) снижались на фоне технической коррекции.

Лидер финансового сектора (Сбербанк ао: +1,8%; ап: +1,6%) укрепился, в то время как другие финансовые институты снижались (TCS Group: —3,0%; МосБиржа: —2,1%; ВТБ: —0,2%).

Способствовали росту рынка бумаги металлургов, движимые акциями РУСАЛа (+7,1%) благодаря рекордным ценам на алюминий, а также бумагами En+ Group (+4,7%) и Мечела (ао: +4,5%; ап: +1,9%).

Заметно выделялись акции электроэнергетического сектора (Интер РАО: +2,4%; РусГидро: +0,8%; ФСК ЕЭС: +0,4%; Россети: +0,4%) на фоне сезонного роста спроса на э/э и корпоративных новостей.

Сильный рост замечен в бумагах Русснефти (+12,5%), которые укрепились на фоне выхода пенсионных фондов из акционерного капитала. Акции группы Самолет (+4,5%) и Акрона (+3,7%) вновь росли после технической просадки. Стоит отметить и оживление акций Магнита (+2,5%) на фоне веры инвесторов, относительно восстановления рыночных позиций компании.

Аутсайдерами выступили бумаги ОВК (-5,7%) из-за закрытия инвесторами позиций после бурного роста на фоне технической коррекции. Также снижались АФК Система (-1,9%) вместе с бумагами Детского Мира (-1,5%).

Мы осторожно смотрим на индекс МосБиржи. Полагаем, что коррекция индекса ниже уровня 4000 пунктов сохраняет свою актуальность.