МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Вчера российский рынок закрыл день ростом. Индекс РТС вырос на 0,15%, индекс Мосбиржи вырос на 0,18%. Цены на нефть находятся на высоких уровнях — коррекцией на фондовом рынке и не пахнет. Как всегда, она начнется неожиданно, когда индекс РТС пробьет вниз знаковую поддержку 1695 пунктов (локальные максимумы июня и августа этого года), но когда конкретно она начнется — никто не знает.

К небольшому негативу отнесу снижение индекса облигаций RGBI, которое мы наблюдаем несколько дней. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) вчера стал снижаться от верхней границы трехмесячного понижательного канала. Вчера он снизился на 1,46%. Отмечу также резкое снижение бразильского фондового индекса Bovespa (BVSP) на 3,78%. Снижение индекса EEM пока не является большим негативом, так как он находится в "зоне быков" на дневных графиках.

Вышедшие вчера данные показали небольшое замедление инфляции по итогам недели — 0.07% (по итогам года 6,74%). На прямой линии 30 июня Владимир Путин говорил про инфляцию 5% или "5% с хвостиком", но сейчас видно, что эти показатели недостижимы. В связи с этим ЦБ будет вынужден повысить ключевую ставку и на конец года она составит порядка 7%. Сделает ли он это одним большим шагом или двумя шагами по 0,25% вопрос дискуссионный.

Для рынка облигаций лучше чтобы ЦБ сделал повышение одним шагом и далее взял паузу. В США инфляция также огромная проблема. Вышли данные по вакансиям. В июле они показали новый рекорд 10,93 миллионов. Многие американцы получают различные пособия и доплаты и сидят дома. Еще одна причина не выходить на работу — боязнь заразится COVID-19. И теперь работодателям придется для того чтобы частично закрыть дефицит рабочих мест повышать зарплаты. Работодатели в США сейчас часто при устройстве на работу стали выплачивать специальные бонусы. Часто эти доплаты весьма значительны, например, для врачей узких специализаций.

Жду открытия рынка с незначительным снижением. Не так страшно, что американские индексы снизилась — страшно, что фьючерс на открытие этих индексов находится в отрицательной зоне. Это снижает энтузиазм покупателей. Большинство российских акций оценены справедливо, поэтому их котировки чувствительны к внешним факторам. Сейчас не недооценки отечественных акций которая бы заставила бы их покупать забыв о внешней конъюнктуре. Если в доме начался пожар, ты можешь в него вернуться, рискуя быть погребенным под перекрытиям за чем то важным, например, за шкатулкой с деньгами и документами. Нет смысла рисковать, если шкатулка почти пустая.

Ястребы ФРС не молчат. Традиционный ястреб президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил, что исходя из текущих прогнозов, он поддержит сентябрьское объявление ФРС о сокращении покупок облигаций. Заседание ФРС состоится 22 сентября поэтому некоторым "быкам" это заявление доставляет боль. Президент Банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что "было бы целесообразно", чтобы до конца года центральный банк США начал сокращать свою программу покупки облигаций.