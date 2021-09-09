В среду на российском рынке акций вновь не наблюдалось единой динамики среди голубых фишек. В результате итоговый прирост индекса оказался незначительным. В моменте он снижался ниже 4000 п., но к концу дня за счет уверенной динамики Сбербанка, Лукойла и Роснефти удалось выйти в плюс. В то же время локальную слабость проявили акции Норникеля, Новатэка, Транснефти и золотодобывающих компаний.

Бумаги Газпрома в первой половине дня теряли 1,6%, но просадка была быстро отыграна. Как мы уже ранее отмечали, инвестиционный кейс Газпрома настолько сильный, что локальные откаты могут достаточно быстро выкупаться. Устойчивость бумаг в среднесрочной перспективе, на наш взгляд, сохранится, учитывая экстремально высокие цены на газ в Европе, а также ожидания скорого запуска Северного потока-2. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники накануне сообщило, что трубопровод может быть запущен 1 октября.

Вчерашнюю сессию наш рынок может записать в актив. Российские индексы выглядели лучше площадок других развивающихся и развитых стран. В Европе и США рынки акций показали умеренное снижение. Индекс S&P 500 пытается начать очередную волну коррекции, которых в этом году было уже не менее 7 штук. При этом все они достаточно быстро выкупались.

Беспокоиться за дальнейшие перспективы американского рынка можно будет в случае нарушения тенденции из постоянно растущих экстремумов, когда каждый новый локальный максимум и минимум оказываются выше предыдущих. Чтобы сломать этот тренд S&P 500 должен закрепиться ниже августовского минимума 4367 п. При таком раскладе возможно резкое ускорение распродаж. А пока этого не произошло, восходящая тенденция по-прежнему остается приоритетной тенденцией. Промежуточная точка опоры — это район 4440 п., где проходит нижняя граница растущего канала.

Общим фактором торможения глобальных рынков выступает рост ожиданий снижения объема стимулов со стороны мировых ЦБ. Причем этот момент останется определяющим в ближайшие месяцы. Нет сомнений, что любые волны снижения на рынках все СМИ будут как раз списывать на tapering.

Давление на рисковые активы накануне оказал отказ Народного банка Китая от более агрессивного стимулирования экономики. Замглавы регулятора заявил, что ДКП страны остается в пределах нормы, и Китай не пойдет на крупномасштабные стимулы. К этому добавились сигналы от чиновников ЕЦБ о том, что регулятору необходимо быстрее приступить к сворачиванию монетарных стимулов из-за высокой инфляции в регионе. Ну и ФРС на заседании 22 сентября также может объявить о плане по сокращению покупок в рамках QE.

По индексу МосБиржи целевые ориентиры на 4055 и 4110 п. по-прежнему сохраняются. Пока котировки находятся выше 3840 п., картина остается растущей. Поддержку оказывает фактор относительно высоких цен на нефть, газ и ряд металлов.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около уровня $72,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет около уровней закрытия среды.