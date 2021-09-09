Рынок закладывается на более высокую доходность рубля

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Отечественный рынок начал торги с просадки ниже 4000 пунктов. В моменте индекс МосБиржи просел до 3982,60 п., то есть перебил минимум предыдущего дня. Однако к экватору регулярной сессии индекс вновь поднялся до уровня 4000 пунктов. В основном, можно говорить о негативном влиянии внешнего фона. Индексы Азии снизились, индексы Европы также торговались в минусе на ожиданиях заявлений ЕЦБ по сокращению программ поддержки. Алюминий продолжил рост, но акции "РусАл" оказались среди аутсайдеров.

• По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи — 4007,44 п. (-0,25%), а РТС — 1732,29 п. (+0,33%).

• Секторы потребления (-1,1%), а также химии и нефтехимии (-1,6%) были аутсайдерами.

• Бумаги "РусАл" теряли более 4%. Компания выразила несогласие с претензиями одного из своих акционеров. Sual Partners затребовала выполнение дивидендной политики в отношении выплат по итогам I полугодия. На 9 сентября было назначено внеочередное собрание акционеров, на которое вынесен вопрос о полугодовых дивидендах и переизбрании совета директоров. Sual Partners также обвиняет компанию в отсутствии многообразия в совете директоров и нежелании реального следования экологической, социальной и управленческой ответственности.

• Акции "Самолет" лидировали в строительном индексе. Сооснователь компании «Киевская площадь» Год Нисанов и структуры одноименной группы компаний приобрели почти 10% акций "Самолет". "Киевская площадь" является одним из лидеров по управлению недвижимости, заработав в 2020 году 1,28 миллиард долларов на сдачу помещений в аренду.

• По вопросу возможных налоговых инициатив в отношении сверх прибыли, которые были озвучены министром финансов РФ Антоном Силуановым в рамках Московского финансового форума, появляются новые мнения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет однозначной позиции по изъятию сверх прибыли экспортёров. По данному вопросу он предложил обращаться в правительство. По сути, вероятность каких-либо новых налоговых действий возрастает, так как в администрации президента не высказывают чётких возражений.

• Оценивая динамику индекса МосБиржи отметим обновление минимума предыдущего дня. Если закрытие на дневном графике состоится ниже 4000 пунктов, то это усилит вероятность более глубокой коррекции. Соответственно, если рынок сможет ликвидировать потери, закрыв день выше 4000 пунктов и выше значения предыдущего дня, то в данном раскладе более вероятен сценарий возвращения к росту.

Рынок закладывается на более высокую доходность рубля

Рубль на торгах в четверг укреплял свои позиции. Частично за это отвечает дорожающая нефть и промышленные металлы. Также можно говорить о повышении вероятности очередного повышения ставки ЦБ РФ.

• К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5330 рублей.

• Ставки MosPrime продолжили рост до 6,79% на день, 6,86% на неделю и 7,04% на месяц. По сути, рынок вновь сигнализирует о росте ожиданий повышения ставки на 25-50 базисных пункта.

• Инфляция за август сложилась на уровне 0,2%, что довольно много для месяца, когда традиционно наблюдается дефляция. В годовом выражении показатель повысился до 6,7% при ожиданиях роста до 6,6%.

• Однако ожидаемое повышение ставки может существенно повлиять на рынок заимствований. В Минфине уже рассматривают варианты сокращения программы займов на текущий год, тем более, что этому способствуют излишние доходы и профицитный бюджет. В московском правительстве также не намерены размещать долговые бумаги до конца года.

По состоянию на 15:15 мск:

• DXY — 92,47 (-0,2%),

• USD-RUB — 72,8* (-0,37%),

• EUR-RUB — 86,26 (-0,27%),

• EUR-USD — $1,184 (+0,17%),

• GBP-USD — $1,384 (+0,46%),

• USD-JPY — 109,89 (-0,31%).

ЕЦБ чуть притормаживает программу экстренной помощи в период пандемии

Европейские индексы снижались в ожидании решения ЕЦБ. Европейский регулятор сохранил ставки на прежнем уровне, но внёс коррективы в программу PEPP.

• Объём программы экстренной помощи в период пандемии (PEPP) оставлен на уровне 1,85 трлн евро. Завершение программы ожидается к концу марта. ЕЦБ также намерен сократить ежемесячные покупки бондов. Решение оказалось ожидаемым, а его содержание не столь устрашающим для рынков. Фактически, ЕЦБ возвращается к условиям реализации программы до середины весны текущего года, когда было объявлено о более агрессивной скупке облигаций. Реакция евро была незначительной, а вот фунт стерлингов укреплялся почти на 0,45%, что оказывало дополнительное давление на FTSE 100.

• Акции easyJet провалились на 9% после новостей о том, что компания планирует вторичное размещение на 1,2 млрд евро. Компания также отказалась от предложения о поглощении. Вслед за акциями бюджетного авиаперевозчика в минусе оказались бумаги других авиакомпаний.

• В минусе также были акции банков, нефтегазового сектора и потребительского.

• И немного статистики. Экспорт Германии вырос за июль на 0,5%, а импорт упал на 3,8% при ожиданиях его роста на 0,2%.

По состоянию на 15:15 мск:

• FTSE 100 — 7028,18 п. (-0,95%),

• DAX — 15614,84 п. (+0,03%),

• CAC 40 — 6678,84 п. (+0,15%).

Нефть продолжает рост на проблемах восстановления добычи в Мексиканском заливе

• Потребление топлива в Индии снизилось за август на 4,9% по сравнению с июлем. Однако в годовом выражении рост потребления составляет 10,9%.

• В остальном, рост котировок нефти обеспечивается медленным восстановлением производства в Мексиканском заливе после разрушительного урагана Ида. К четвергу американская добыча в заливе составляет 20%-25% от потенциала.

По состоянию на 15:15 мск:

• Brent — $73.16 (+0.77%),

• WTI — $69.83 (+0.76%),

• Золото — $1800 (+0.36%),

• Медь — $9507.47 (+1.88%),

• Никель — $20235 (+2.65%).

Председатель ЕЦБ может улучшить ситуацию на рынках

Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю на 35 тыс. до 310 тыс. Это минимальный показатель со времён до пандемии.

• Фьючерсы на основные индексы США снижались в пределах 0,1%. Ситуация заметно улучшилась после решения ЕЦБ, которое оказалось далеко не агрессивным. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 1 базисный пункт до 1,335%.

• Акции Boston Beer теряли более 9% на утренних торгах. Компания отозвала свой прогноз на текущий квартал из-за переоценке своих возможностей на рынке.

• United Airlines также отозвала свой прогноз из-за снижения трафика авиапассажиров в условиях новой волны коронавируса и теперь ожидает убытки по итогам текущего квартала.

• Ситуация на рынках может ещё улучшиться. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в рамках пресс конференции отметила, что распространение штамма Delta может задержать восстановление экономики. Впрочем, риски для экономики еврозоны достаточно сбалансированы. Иными словами, ЕЦБ не готов отказываться от мер поддержки, но будет их осуществлять без агрессии.