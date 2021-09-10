Цены на нефть Brent пока останутся в диапазоне 71-73 долларов за баррель
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Ситуация на рынке нефти особо не поменялась: цены на Brent остаются в "боковом" диапазоне 71-73 долларов за баррель. Статистика от Минэнерго США показала сокращение запасов сырой нефти за минувшую неделю всего на 1,5 миллионов баррелей, заметно меньше ожиданий. Запасы бензинов сократились на 7,2 миллионов баррелей, дистиллятов — на 3,1 миллионов баррелей, что оправдано с учётом снижения загрузки НПЗ на побережье до 81,9% (последствия урагана).
Добыча сырой нефти ожидаемо упала до минимальных уровней с февраля — 10 миллионов баррелей в день. Поставки нефтепродуктов (индикатор спроса) за неделю откатились до примерно 20 миллионов баррелей в день против почти 23 миллионов баррелей в день неделю назад. Но статистика частично искажена из-за урагана, а 4-недельная средняя по-прежнему находится на пиковых уровнях лета. В целом, мы сохраняем ожидания, что цены на нефть Brent пока останутся в рамках диапазона 71-73 долларов за баррель.
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