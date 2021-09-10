МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ сохранил без изменений уровень процентных ставок и объявил о том, что немного сократит объемы покупок активов, отметив уверенное восстановление европейской экономики несмотря на быстрое распространение дельта-штамма в мире. ЕЦБ также обновил свои макроэкономические прогнозы в сторону повышения, однако инфляции на горизонте планирования ЕЦБ по-прежнему не достигает уровня в 2%, что, согласно его обновленной стратегии, означает сохранение текущих низких процентных ставок и стимулирующих программ.

Основным итогом заседания ЕЦБ стало решение скорректировать объем выкупа активов, который был повышен в марте для предотвращения роста рыночных процентных ставок на фоне сохранявшихся жестких эпидемиологических ограничений. С тех пор давление на долговых рынках существенно снизилось, а большая часть эпидемиологических ограничений в регионе была снята. В результате сохранение благоприятных кредитных условий в экономике можно поддерживать "немного более низкими темпами" покупок активов, чем в предыдущие два квартала. Таким образом, решение ЕЦБ сократить объем покупок активов пока является не началом сворачивания монетарных мер поддержки экономики, а скорее корректировкой предыдущих решений на фоне благоприятных условий, о чем заявила и сама глава ЕЦБ К. Лагард на пресс-конференции по итогам заседания. Согласно заявлению К. Лагард, объем покупок в последние 2 квартала составлял около €80 млрд, в то время как в 4 квартале он составит €60-70 млрд по данным Reuters со ссылкой на неназванного источник в ЕЦБ.

ЕЦБ отметил уверенное восстановление экономики Еврозоны и заявил об ожиданиях превышения ею допандемийного уровня уже до конца текущего года. Регулятор улучшил свои экономические ожидания на период до 2023 года, при этом основные изменения касаются 2021-2022 годов, а долгосрочные ожидания ЕЦБ изменились незначительно. Так, прогноз по потребительской инфляции в 2021 г. был повышен на 0,3 п.п. до 2,2%, а на 2022 и 2023 гг. на 0,2 п.п. и 0,1 п.п. соответственно до 1,7% и 1,5% г/г.. Ожидания по темпам экономического роста в 2021 г. выросли на 0,4 п.п. до 5,0% г/г, однако снижены на 0,1 п.п. до 4,6% г/г в 2022 г. и сохранились без изменений в 2023 года на уровне 2,1% г/г.

ЕЦБ продолжает придерживаться позиции, что наблюдаемый всплеск инфляции, достигшей уровня в 3% г/г (+0,8 п.п. по сравнению с июлем) по итогам августа носит временный характер, вызванный ростом цен на нефть, некоторыми техническими факторами (включая послабление НДС в 2020 году), а также временным дефицитом предложения некоторых материалов и оборудования. Со своей стороны отметим, что всплеск инфляции в значительной степени вызван эффектом базы. Так, среднегодовой прирост с августа 2019 года по август 2021 года, с целью исключения низкой базы 2020 года, составляет 1,4%, что существенно ниже целевого уровня ЕЦБ, и по сравнению с июлем ускорился лишь на 0,1 п.п.