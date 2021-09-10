МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В четверг фондовые индексы США продолжили снижение, потеряв еще 30-50 б.п. Европейские бумаги показали незначительный рост на фоне заявлений руководителей ЕЦБ о снижении объемов покупок активов в рамках "экстренного QE". Также были озвучены планы по полному сворачиванию дополнительных "ковидных" стимулов в следующем году. Данная программа была принята в разгар пандемии в 2020г., объем ликвидности в рамках стимулирования экономики должен достичь 1,85 триллионов евро. Котировки нефти прибавили более 1% после публикации данных о сокращении запасов нефтепродуктов в США.

S&P повысило рейтинг Macy's (BUY, BB-/Ba3/BB) с B+ до BB- прогноз позитивный. Агентство обращает внимание на отличные результаты 2кв21, когда EBITDA маржа увеличилась в 2 раза до 14%. S&P ожидает снижения долговой нагрузки до уровня менее 3.0х к концу 2021. Рейтинг будет повышен, если Macy's подтвердит свою способность поддерживать маржинальность по EBITDA на уровне более 10%.Мы оцениваем это нейтрально, так как мы уже давно ожидали такой реакции, поскольку по нашему мнению, рейтинги Macy's занижены относительно Nordstrom (BB+/Ba1/BBB-). Ожидаем повышения рейтинга Macy's по итогам 2021 года.

Активность M&A остается высокой в финтех-секторе. Вчера Mastercard объявила о поглощении CipherTrace — компании из криптоиндустрии. Целью поглощения является предоставление клиентом Mastercard экспертизы в управлении и контроле за цифровыми активами. CipherTrace специализируется на безопасности и мониторинге незаконной деятельности при использовании цифровых активов. На решения компании предъявляют спрос различные участники финансового рынка: от криптобирж до классических банков.

Мы позитивно оцениваем решение Mastercard по поводу интеграции в свои решения инструментов, которые позволяют клиентам управлять цифровыми активами (организовать безопасный процесс работы с ними, в том числе). Сумма сделки не сообщается. По данным VC.ru, на текущий момент общий объем привлеченного финансирования CipherTrace составляет более 45 миллионов долларов.