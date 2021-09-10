Заседание ЦБ РФ и дальнейшая судьба ключевой ставки
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Банк России повысил ключевую ставку на 25 б.п. — до 6,75% годовых, сопроводив свое решение сигналом к продолжению цикла ужесточения процентной политики. Так, свою ключевую формулировку о дальнейшей судьбе ключевой ставки ЦБ сделал более «ястребиной». Если по итогам заседания в июле регулятор обещал "оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», то сегодня ЦБ отметил, что "допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях".
Важно добавить, что в последний раз ЦБ использовал подобную формулировку в марте, однако тогда регулятор допускал "возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", то есть единичного повышения ставки. Теперь же ЦБ сделал акцент на множественное число своего ключевого словосочетания. При этом на пресс-конференции Э. Набиуллина недвусмысленно дала понять, что существует достаточно высокая вероятность повышения ключевой ставки выше 7% годовых.
Необходимо отметить, что в сегодняшнем пресс-релизе ЦБ лишь указал на свои ожидания замедления инфляции в 4-м кв. 2021 г., однако не подтвердил свой прогноз в 5,7-6,2% на конец года. В 2022 г. регулятор по-прежнему ожидает снижения инфляции в диапазон 4,0-4,5%, то есть инфляция может не вернуться к таргету в 4% в следующем году (еще в июньском пресс-релизе ЦБ прогнозировал возвращение инфляции во втором полугодии 2022 года непосредственно к целевому уровню в 4%).
В сегодняшней риторике регулятора мы по-прежнему отмечаем беспокойство из-за высоких темпов роста потребительского и корпоративного кредитования, инфляционного давления со стороны рынка труда, повышенных инфляционных и ценовых ожиданий. В то же время ЦБ отметил прекращение оттока средств со срочных рублевых вкладов, отражающее постепенное усиление сберегательной активности населения.
Мы полагаем, что существует достаточно высокая вероятность превышения ключевой ставкой уровня в 7% уже до конца текущего года. В то же время на ближайших заседаниях регулятор, на наш взгляд, ограничится минимальными шагами повышения ставки на 25 б.п.
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