Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, мы испытали кратковременную просадку вслед за нефтью, но вскоре она возобновила рост, вернув нас к восходящей динамике. В начале дня мировые фондовые индикаторы снижались, а нефтяные цены на старте сессии совершили рывок вверх.

Утром ситуация на мировых рынках ухудшилась, но незадолго до нашего открытия глобальные индексы перешли к восстановлению, а нефть вернулась к дневным вершинам. Пока это движение является коррекцией пятничного провала, поскольку вызвавшие его факторы остаются актуальными. Прежде всего это высокие темпы распространения коронавируса в мире, ставящие под сомнение эффективность массовой вакцинации. В результате новые штаммы угрожают сделать проблему пандемии хронической.

На этом фоне сокращение монетарных стимулов, о которых в четверг объявил ЕЦБ, а 22 сентября может сообщить ФРС, способно подорвать и без того неустойчивое экономическое восстановление. К таким шагам ключевые центробанки подталкивает высокая инфляция. Поэтому важную роль в дальнейшей динамике биржевых активов могут сыграть завтрашние данные по индексам потребительских цен в США. Если они превысят ожидание, это увеличит вероятность более раннего старта ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Мировые рынки могут отреагировать резким снижением на такую статистику.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи остается на недельной вершине 4030 п., у индекса РТС — на 9-летнем максимуме 1742 п. В случае сохранения позитивной тенденции глобальных рынков и нефти, мы уже в начале недели можем проверить эти технические препятствия на прочность.

Валютный рынок

Благодаря позитивному внешнему фону на старте сессии рубль резко укрепился, после чего испытал кратковременную просадку вслед за нефтью. Однако она быстро возобновила рост, а глобальные площадки перешли к восстановлению. В результате рубль вернулся к активному укреплению, обновив месячный максимум к евро.

Пока восходящее движение мировых рынков является коррекцией пятничного провала, поскольку вызвавшие его факторы остаются актуальными. Прежде всего это высокие темпы распространения коронавируса в мире, ставящие под сомнение эффективность массовой вакцинации. В результате новые штаммы угрожают сделать проблему пандемии хронической.

На этом фоне сокращение монетарных стимулов, о которых в четверг объявил ЕЦБ, а 22 сентября может сообщить ФРС, способно подорвать и без того неустойчивое экономическое восстановление. К таким шагам ключевые центробанки подталкивает высокая инфляция. Поэтому важную роль в дальнейшей динамике биржевых активов могут сыграть завтрашние данные по индексам потребительских цен в США. Если они превысят прогноз, это увеличит вероятность более раннего старта ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доллар может отреагировать на такую статистику резким ростом к другим валютам.

Развивающиеся валюты поначалу снижались на фоне восходящего движения доллара. Хотя он продолжил расти, незадолго до открытия европейских торгов ситуация в секторе улучшилась, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок пытается развить позитивную тенденцию. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал кратковременный рост, но вскоре сдал позиции, оставаясь в умеренном плюсе.

Рубль все-таки сумел отыграть пятничное ужесточение риторики Банка России, правда, для этого понадобилось улучшение ситуации на мировых рынках. Если эта тенденция получит развитие, доллар может вновь проверить на прочность уровень 72,7 руб., от которого в пятницу развернулся вверх.